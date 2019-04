Dragnea și ai lui de azi dublează pensiile. Cine va beneficia de mila PSD

Liviu Dragnea a mers joi în comuna Dumbrăveni, județul Suceava. Liderul PSD se află într-un turneu electoral în care dă de pământ cu președintele Klaus Iohannis și anunță măriri de pensii despre care deja se știe și pe care le-a mai adus în discuție.

Președintele Camerei Deputaților l-a atacat pe Klaus Iohannis, pe care l-a făcut mincinos. „Ai răbdare să spun ce am făcut noi, mincinosule. Am mărit salariile la medici așa cum nu au fost niciodată în România. Că avem nevoie de ei aici să ne trateze. Am mărit salariile dascălilor și o vom face în fiecare an de aici înainte.

În anul viitor pensiile vor fi cel puțin duble și nu vorbesc de pensiile speciale. Am eliminat impozitul pe pensiile sub 2000 de lei. Ăștia de care vorbim au tăiat salariile cu 25% și au vrut să taie și pensiile. Asta vor face dacă vor veni din nou la putere. I-ați auzit pe Iohannis și clica lui vorbind de patriotism? Lor le e frică, le place să fie slugi”, a declarat Liviu Dragnea, care s-a lăudat la Suceava cu reușitele Guvernului Dăncilă.

Liderul PSD a fost așteptat cu taraf în Dumbrăveni și a făcut o baie de mulțime, dar a și fost huiduit de mai mulți oameni.

Dragnea a mai vorbit despre dublarea pensiilor

Pensiile par să fie subiectul principal al campaniei lui Liviu Dragnea, care a vorbit în mai multe rânduri despre majorările care vor urma.

În urmă cu o sătămână, liderul PSD spunea că „după legea pensiilor în vigoare, în decembrie 2016 punctul de pensie era 871,7 lei. În ianuarie 2017, 917,5 lei (creștere 5,3%). Ianuarie 2018: 970,7 lei (creștere de 5,8%) și în ianuarie 2019, 1045 (creștere de 7, 7%). Noi, față de 917,5 lei am venit în iulie 2017 cu 1.000 de lei în avans. Adică a doua majorare după majorarea de la 1 ianuarie 2017 (9% în plus). În iulie 2018, am mai crescut pensiile cu 10%, iar în septembrie 2019, cum e trecut în program – 1.265 de lei. adică 15%.”