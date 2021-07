Dovada clară că Mirel Rădoi își merită postul de antrenor. Declarația asta spune tot

Mirel Rădoi a condus naționala U23 spre prima victorie la Jocurile Olimpice de la Tokio. Contestat de mulți, tânărul selecționer a dovedit că poate aduna un lot competitiv chiar și când cluburile îi refuză prezența vedetelor în echipă. România a învins cu 1-0 Hondurasul în primul meci din cadrul grupei B de la Olimpiada japoneză. Un triumf ce repetă, după 57 de ani, debutul tricolorilor la Jocurile Olimpice din 1964.

Mirel Rădoi a trecut primul test de la Jocurile Olimpice. Naționala U23 a debutat cu o victorie în turneul olimpic de fotbal. Tricolorii au învins cu 1-0 reprezentativa Hondurasului, formație clasată pe locul 4 la precedenta ediție a Olimpiadei. Victoria a venit în urma autogolului marcat de Oliva, după un corner excelent executat de Andrei Ciobanu. La 57 de ani de la ultima participare a fotbalului românesc la un turneu olimpic, naționala începe tot cu o victorie, la fel ca în 1964. Atunci, jucătorii pregătiți de Silviu Ploeșteanu învingeau cu 3-1 Mexicul.

Mirel Rădoi a arătat că știe să adune un grup din „firimiturile” lăsate în urmă de decizia multor cluburi de a nu-și lăsa jucătorii la lotul olimpic. Acest lucru l-a impresionat și pe Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

Este o victorie meritată, este rodul inteligenţei şi sacrificiului. Poate nu am fost echipa care să dominăm Honduras, nu este o echipă uşoară. Ei au adus tot ce au mai bun în ţară. Trebuie felicitaţi băieţii pentru sacrifiu şi inteligenţă. Este foarte bine, este o mândrie pentru mine, de 57 de ani aşteptăm, îi felicit pe toţi. Mirel a fost un antrenor sigur în faza de apărare şi speculativ pe atac. Nu am fost frumoşi, dar am fost eficienţi. Mirel Rădoi este realist, ştie ce are la îndemână şi s-a adaptat. Dacă am fi avut toţi jucătorii care au participat la această calificare şi care ar fi avut dreptul să joace, am fi fost îndreptăţiţi să tânjim după o medalie. Eu am încredere în grupul ăsta, să vedem ce va fi”, a declarat Stoichiţă la TVR, după încheierea meciului.