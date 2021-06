Dovada clară că Georgiana Lobonț face o grămadă de bani din muzică. Ce am aflat despre ea acum (exclusiv)

Georgiana Lobonț se bucură de un mare răsfăț. Cea supranumită prințesa muzicii populare din Ardeal are o carieră de invidiat, o familie fericită și un soț care-i face toate poftele posibile. Recent, frumoasa artistă a primit cadou de la partenerul ei de viață un bolid de lux cu zero kilometric la bord, în valoare de peste 100.000 de euro.

Prințesa muzicii populare din Ardeal trăiește pe picior mare, iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber. Deși pandemia de coronavirus a reprezentat o perioadă dificilă pentru cei mai mulți dintre artiștii din România, acest lucru nu a afectat-o pe Georgiana Lobonț. Artista se laudă cu bijuteria pe patru roți pe care a primit-o în dar de la partenerul ei de viață.

Mașina costă destul de mult, nu vreau să îți spun o sumă exactă, ci doar că peste 100.000 de euro. Mașina mă ajută mult atunci când plec la spectacole prin țară, o să o conduc eu pentru că soțul meu este pasionat de lucrurile utile: are un ATV, o dubă și A3.”, a declarat artista Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru impact.ro .

„Mașina am cumpărat-o împreună cu soțul meu, pentru că noi muncim împreună, el este impresarul meu. Autoturismul este nou. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre acest lucru pentru că eu nu mi-am luat această mașină să mă laud, mi-am cumpărat-o că mi-am dorit-o pentru sufletul meu.

Prințesa muzicii populare din Ardeal trăiește pe picior mare. Deși nu a mai avut activitate profesională foarte încărcată din cauza pandemiei de coronavirus care a interzis evenimentele, Georgiana Lobonț s-a descurcat de minune pe plan financiar, gestionându-și afacerile cu succes.

De asemenea, frumoasa interpretă de muzică populară este mai mult decât bucuroasă de a începe din nou să cânte la evenimente, având în vedere faptul că s-au relaxat foarte mult restricțiile.

„În perioada asta am lucrat foarte mult la studio, o să lansez multe piese în colaborare cu artiști care sunt în trending, o să vedeți. Ne bucurăm că au început și spectacolele, aseară am avut unul, în seara aceasta altul. Weekend-ul trecut am lucrat și weekend-ul acesta aven cântări. Încetul cu încetul totul revine la normalitate.

În pandemia aceasta, ne-am reorientat spre partea de Youtube, online, a fost foarte bine. Ar fi păcat să ne plângem și să spunem că ne-a mers rău. În pandemie ne-am cumpărat și o vilă, în Dej, de 120.000 de euro. Ne-am dorit-o foarte mult. Este frumoasă, a meritat cheltuiala. De asemenea, mă bucur că am avut mai mult timp pentru familie, pentru soțul meu, pentru cei doi copilași pe care îi avem împreună”, a completat artista pentru sursa citată.