Georgiana Lobonț e plină de bani. Pe ce a dat 120.000 de euro, în plină criză financiară EXCLUSIV

Georgiana Lobonț, “Prințesa muzicii populare din Ardeal”, are o familie de invidiat, doi copii superbi și un soț care o adoră. Cu toții s-au mutat recent într-o vilă în valoare de 120.000 de euro, în Dej. Solista ne-a vorbit, pentru Playtech.ro, și despre relația cu Armin, saxofonist de top, despre care s-a zvonit că ar fi iubit-o. ”Cu Armin țin legătură și ne înțelegem foarte bine”.

Georgiana Lobonț este căsătorită de cinci ani cu impresarul său, Rareș Ciociovan, cu care are doi copii, Eduard – Nicholas (4 ani) și Maria (3 ani). În ultima vreme, circulă zvonul că între ea și celebrul saxofonist, Armin Nicoară, ar fi fost mai mult decât o relație profesională. Contactată de reporterii Playtech.ro, Georgiana Lobonț a dorit să facă unele precizări:

“Cu Armin țin legătură și ne înțelegem foarte bine. Colaborăm de minune. Soțul meu nu este gelos pe el, nu are de ce să fie. El este impresarul meu. El ține evidența contractelor, unde merg, unde sunt invitată. Eu nu am timp de asta, trebuie să mă ocup de copilași plus că și scriu versuri”.

Totuși, Georgiana și Armin au avut probleme, în trecut:

”Noi suntem prieteni foarte foarte buni, dar am avut și momente de cumpănă, pentru că așa se întâmplă când alții sunt invidioși pe o prietenie sinceră fără interese. Jumătate de an nu am vorbit chiar deloc, pentru că nu am avut voie, motivele le știm doar noi, dar acum sperăm ca relația noastră de prietenie să dureze foarte mult și să nu mai lăsăm pe nimeni să ne-o destrame.”, povestea Georgiana, la PRO TV.