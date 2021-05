Câți bani face Georgiana Lobonț din canalul ei de Youtube. Abia a devenit cunoscută, însă deja a început să încaseze din Adsense

Georgiana Lobonț se scaldă în bani. Faimoasa artistă cunoscută sub numele de „prințesa muzicii populare din Ardeal” are venituri impresionante, care ar impresiona pe oricine. E tânără, frumoasă, are o voce senzațională și o carieră de invidiat, care i-a adus milioane de fani din toate colțurile României.

Abia a devenit cunoscută, însă deja a început să încaseze din Adsense. Georgiana Lobonț are tot ce-și poate dori. Frumoasa brunetă are o familie fericită, care-i împlinește sufletul. De cinci ani de zile este măritată cu impresarul ei Rareș Ciociovan, bărbatul care i-a dăruit doi copii, Eduard Nicholas, în vârstă de 4 ani și micuța Maria de numai 3 anișori.

Cântăreața de muzică populară are un succes imens în carieră, recent mutându-se într-o vilă pentru care a scos din buzunar suma colosală de 120.000 de euro. Pe lângă evenimentele la care este chemată să performeze, Georgiana Lobonț câștigă mulți bani și din canalul ei de Youtube.

Conform statisticilor de pe Social Blade, frumoasa artistă câștigă până la 390 de dolari pe zi, cu un singur video. Dacă facem un calcul săptămânal, bruneta ajunge la peste 680.000 de vizualizări pe canalul ei de Youtube, care-i aduc un venit frumușel între 171 și 2.700 de dolari. Cu alte cuvinte, la final de lună, solista poate încasa până la 11.700 de dolari din trei milioane de vizualizări.

Sătulă de zvonurile care au circulat, în ultima vreme în mediul online, conform cărora între Georgiana Lobonț și saxofonistul Armin Nicoară ar exista mai mult decât o relație profesională, artista a făcut lumină în acest subiect:

„Cu Armin țin legătură și ne înțelegem foarte bine. Colaborăm de minune. Soțul meu nu este gelos pe el, nu are de ce să fie. El este impresarul meu. El ține evidența contractelor, unde merg, unde sunt invitată. Eu nu am timp de asta, trebuie să mă ocup de copilași plus că și scriu versuri.

Noi suntem prieteni foarte foarte buni, dar am avut și momente de cumpănă, pentru că așa se întâmplă când alții sunt invidioși pe o prietenie sinceră fără interese. Jumătate de an nu am vorbit chiar deloc, pentru că nu am avut voie, motivele le știm doar noi, dar acum sperăm ca relația noastră de prietenie să dureze foarte mult și să nu mai lăsăm pe nimeni să ne-o destrame.”, povestea Georgiana Lobonț, acum ceva timp, la PRO TV.