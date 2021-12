Doru Gușman pune piciorul în prag cu sora lui Petrică Mâțu Stoian. Ce decizie radicală a luat

Doru Gușman, impresarul regretatului Petrică Mâțu Stoian, a început un real scandal cu sora acestuia, după ce femeia l-a acuzat că i-a luat averea cântărețului. Ei bine, femeia a declarat că toate bunurile cântărețului sunt pe numele lui Doru Gușman. Mai mult, aceasta l-a acuzat că nu îl lăsa pe Petrică să își vadă familia. Acum, impresarul a luat o decizie dură. Doru Gușman vrea să o dea în judecată pe sora lui Petrica Mâțu Stoian, care i-a adus acuzații grave, la o lună de la moartea artistului.

El vrea să acționeze în instanță pe Maria Tărchilă, după ce femeia a început scandalul pe averea de un milion de euro a artistului.

”Deocamdată, nu am prea multe date să vă ofer. Am deschis succesiunea, iar apoi ne întâlnim abia în ianuarie la doamna notar, acolo, la Craiova. Doamna verifică tot ce este, ce va fi. Din spuse altora ne spune că nu va fi nimic.

Noi nu suntem după avere, nu ne trebuie averea nimănui. Dacă va fi ceva, tot pentru Petrică va fi. Casa de la țară, ar fi tot la familie, noi voiam să îi facem casă memorială. Am aflat ceva acum, nu știu exact dacă e real, vom vedea.

Casa aceea ar fi și jumătate-jumătate. Nu sunt sigură, dar se zice că nici casa de la Craiova și nici cea de la țară nu era a lui Petrică, totul ar fi fost pus pe firmă.

Sigură nu sunt, dar toată averea materială ar aparține familiei Gușman, așteptăm să verifice acum doamna notar. Rămâne să vedem, dar o să comunic ulterior tot la presă, să se știe.

Am vorbit cu domnul Gușman. Nu am vorbit despre avere, am zis să treacă 40 de zile, să se odihnească Petrică mort, iar apoi să vedem dacă vrea să vorbească.

Sâmbătă va fi pomana, ne-a invitat la pomană, vom vedea. Nu cred că mai există așa ceva. S-au mirat și avocații. Este o speță foarte dificilă”, a declarat sora artistului pentru România TV.