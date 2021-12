Impresarul lui Petrică Mîțu Stoian rupe tăcerea despre averea artistului. A fost acuzat că a luat-o toată

După ce sora lui Petrică Mâțu Stoian l-a acuzat pe impresarul acestuia că a încercat să rupă legătura dintre artist și familie și că a fost influențat să își treacă bunurile pe firma lui, Doru Gușman a vorbit despre acuzațiile aduse și a clarificat problema. Se pare că este scandal pe averea de un milion de euro lăsată în urmă de regretatul interpret.

Maria Tăchilă l-a acuzat pe Doru Gușman că l-a îndepărtat pe Petrică Mâțu Stoian de familia lui. Sora artistului a spus că impresarul a trăit pe spatele cântărețului și că i-a luat toată averea. Acum, Doru Gușman se apără.

„Este minciună 100%! Este minciună 100%! Deci dacă ea a spus așa ceva, minte! Cum să fie adevărat așa ceva? Eu nu am nimic de moștenit de la el, eu ce am, am casa mea.

El nu mi-a făcut niciun fel de act. Omul nu știa că moare. Nu este adevărat! Casa este pe numele lui.

Bunurile care sunt pe firmă sunt acolo, se pot verifica, nu este problemă. Nu am pus stăpânire pe nimic.

Să facă taxa de succesiune și să intre în posesia bunurilor. Suntem 50%, în firma administrator, în una este Petrică Mîțu Stoian cu mine și în cealaltă este el cu soția mea, care nu mai este”, a spus impresarul interpretului.