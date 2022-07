Dorian Popa și-a anulat concertele de peste hotare. De ce a luat această decizie drastică EXCLUSIV

Dorian Popa se numără printre artiștii cu cele mai mari câștiguri din ultimii ani, care rezultă, în special, din activitatea sa din online. Artistul a rămas însă în top și odată cu reluarea spectacolelor, având solicitări să cânte în toată țara, precum și peste hotare. Motiv pentru care, ne spune acesta, nu-și permite niciun concediu, întrucât „vacanța e doar pentru bogați”, nu și pentru cei care au mult de muncă.

Dorian Popa și-a anulat concertele de peste hotare

Odată cu sezonul estival și reluarea concertelor, Dorian Popa este mai mereu pe drumuri și, ne spune acesta, este exclusă chiar și o mică vacanță. Artistul preferă să onoreze în primul rând ofertele din țară și le evită pe cele de peste hotare, după ce a fost nevoit să-și anuleze un job, din cauza problemei existente cu cursele aeriene.

„Sunt în Onești, am o cântare. E foarte multă muncă, vacanțele sunt pentru cei bogați, nu-mi permit vreuna. În afara țării e foarte dificilă situația din cauza zborurilor. Am avut o cântare care s-a anulat din acest motiv”, a declarat acesta pentru impact.ro.

„Important e să avem grijă de corpul nostru”

În ciuda programului încărcat pe care-l are, Dorian Popa încearcă în măsura posibilităților să nu se abată de la programul său de odihnă.

„Trebuie să fim atenți cu orele de odihnă, important e să avem grijă de corpul și de sănătatea noastră. Încerc să-mi fac programul astfel încât să pot dormi 7-8 ore pe noapte, chiar dacă drumurile sunt lungi”, a completat acesta.

Are deja clienți pentru casele sale

Deși are o carieră artistică de invidiat, Dorian Popa a investit și în imobiliare și are planuri mari în acest domeniu. La acest început de an, el a cumpărat, tot la Domnești, acolo unde locuiește, încă 1400 de metri pătrați, pentru a mai ridica încă patru case, pe lângă cele șase pe care încă nu le-a scos la vânzare, dar care sunt aproape gata.

„Încă nu le-am scos la vânzare, încă nu le-am terminat, sunt la finisaje. Am clienți mulți, care mă vizitează și-mi spun ce vor, dar e doar un acord verbal. Sunt ca și ale lor, dar nu cu contract, pentru că eu îmi doresc să le termin mai întâi. Până nu sunt gata acestea, nu mă apuc de altele. Situația din construcții e dificilă. Chiar dacă am expunere mai mare și le pot vinde, nu vreau să mă hazardez”, ne-a mai spus acesta.

Și-a recuperat permisul

La sfârșitul lunii martie, Dorian Popa rămânea fără pemis auto după ce a depășit limita legală de viteză, pe o autostradă, în timp ce se întorcea de la un eveniment din Timișoara. Cu doar câteva zile înainte, acesta se trezise și cu talonul mașinii suspendat, după ce a fost prins în trafic circulând fără numere de înmatriculare. În prezent, artistul și-a recuperat carnetul și încearcă să nu mai repete greșelile din

trecut:

„Carnetul l-am recuperat. Acum depinde și de ce vrea Doamne, Doamne. Eu am grijă să nu merg cu viteză, dar necesitatea și obligativitatea de a ajunge la timp la concerte te face să mai calci puțin pedala”.

Artistul ne-a mai spus că mașina unicat pe care și-a comandat-o, marca Lamborghini, urmează să-i sosească abia la anul, prin luna februarie.