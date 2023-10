Scuza găsită de Dorian Popa pentru substanţele interzise consumate, a fost dus direct la spital. Ce a făcut înainte să fie prins drogat la volan

Un nume important din showbiz se adaugă pe lista vedetelor care au fost prinse la volan sub influența drogurilor. Detalii noi ies la lumină în cazul celebrului vlogger. Care ar fi fost scuza găsită de Dorian Popa pentru substanțele interzise consumate, s-a decis să fie dus direct la spital. Ce făcuse înainte de întâlnirea cu oamenii legii.

Hâtz, Johnule, Dorian Popa a ajuns într-o situație ce nu îi face deloc cinste. Vedeta, care, în ultimii ani, a devenit un adevărat model pentru tinerii de la noi din țară, expunându-și viața în mediul online și oferind sfaturi pe platformele de social media pentru cei peste două milioane de urmăritori ai săi, are acum probleme cu legea. El a fost oprit de oamenii legii și testat pentru consum de substanțe interzise, rezultatul fiind pozitiv.

Anunțul că Dorian Popa a fost prins drogat la volan a creat un val uriaș de reacții în spațiul public, iar detaliile ce ies la lumină despre incident sunt bizare. Vloggerul a fost supus unui control în trafic, în apropiere de locuința sa din Domnești, vineri seara, 27 octombrie 2023.

Pentru că, așa cum se menționează în comunicatul transmis de Poliție, „în urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive”, a fost dus la un spital, pentru „recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise”.

Se pare că în timpul discuției cu polițiștii, Dorian Popa ar fi negat că a consumat substanțe interzise, oferind chiar o explicație pentru rezultatul pozitiv indicat în urma testării: se întorcea de la o petrecere unde a inhalat vaporii din aer.

Coincidență sau nu, cu puțin timp în urmă, vloggerul a publicat pe canalul său de YouTube un nou video în care vorbește tocmai despre dorința de a avea aer curat în casă, investind o sumă destul de mare, pe care nu mulți români și-o pot permite, în câteva aparate de purificare:

Acum câteva săptămâni, invitat la podcastul găzduit de Ilinca Vandici, el vorbea despre viciile ce au distrus cariere, precizând că, pentru el, afacerile sunt prioritare.

„Știi, la mine totul se rezumă la business. Viciile societății nu fac decât să-ți distragă atenția de la business și am văzut zeci de cazuri, mai ales că domeniul media are parte de foarte multe vicii și am văzut foarte multe nume mari ratându-și cariere, am văzut foarte multe lucruri care m-au zguduit și atunci am zis hai să nu fiu și eu doar un altul care se înscrie în același tipar. Cred că sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a ales pentru mine. Eu cred că ține si de tine ca și om, dar ține de cum te-a dat Dumnezeu. Altfel… la mine totul s-a rezumat la succes. Mi-a dat Dumnezeu un diamant și eu să-l arunc ca prostul singur în noroi. N-ar fi păcat…? M-aș jigni pe mine, pe Dumnezeu, pe maică-mea… o serie întreagă de jigniri.”, a declarat vloggerul în podcastul Ilincăi Vandici.