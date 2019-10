Donald Trump, din nou, rasist: afirmația care a ofensat toți americanii de culoare

Donald Trump este cunoscut pentru lipsa filtrului, când vine vorba de afirmații cu consecințe dezastruoase. Astfel de afirmații l-ar putea lăsa în curând fără postul de președinte al SUA.

Donald Trump este conștient că se află pe ultima sută de metri când vine vorba de demiterea sa din funcția de președinte. În consecință, a devenit din ce în ce mai agresiv în postările de pe Twitter. Din păcate pentru el, într-una dintre psotări, a folosit un cuvânt cu o conotație cât se poate de rasistă.

Într-o țară cu o istorie cruntă și rușinoasă de persecuții împotriva persoanelor de culoare, Donald Trump s-a victimizat spunând că este victima unei linșări. Dacă faci o căutare rapidă pe Google în legătură cu acest cuvânt, deși face referire la execuții publice din partea un găști, este folosit aproape exclusiv pentru a relata drama suferită de negri din Statele Unite ale Americii în prima jumătate a secolului trecut și sfărșitul secolului 19.

”Într-o zi, dacă un democrat devine președinte și republicanii câștigă Camera Reprezentanților, chiar și cu o marjă mică, pot lansa o procedură de punere sub acuzare a președintelui, chiar fără respectarea procedurii, fără corectitudine și fără drepturi legale”, a scris pe Twitter președintele republican. ”Toți republicanii trebuie să își aducă aminte la ce sunt martori aici – o linșare. Dar vom câștiga”, a concluzionat Trump.

Într-un răspuns primit la postarea sa pe Twitter, cineva i-a amintit lui Trump că există în SUA până și un memorial al linșărilor, acesta fiind numele neoficial pentru Memorialul Național pentru Pace și Justiție.

You need to visit The National Memorial for Peace and Justice, aka, the lynching memorial, to understand the history of actual #lynchings in the U.S. and stop misusing a word freighted with racial violence. https://t.co/LYFAwcvjyi pic.twitter.com/v1E07FS1ph

— Osha Davidson (@OshaDavidson) October 22, 2019