Donald și Melania Trump, infectati cu coronavirus. Ce mesaj au transmis, după diagnosticul medicilor

Veste șoc de la Casa Albă! Donald și Melania Trump sunt infectați cu coronavirus tocmai în momentul în care președintele Statelor Unite ale Americii are nevoie de afișarea sa publică în cadrul dezbaterii cu oponentul său Joe Biden.

Îmbolnărirea soților de la Casa Albă cu coronairus a fost un șoc pentru toată lumea. Cel mai influent om din lume a postat un mesaj în această dimineață în care îi înștiința pe cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare că el și soția sa s-au îmbolnăvit de COVID-19. Din păcate, aceasta veste vine într-o perioadă în care Donald trebuie să fie foarte activ public, iar imaginea sa să convingă din nou cetățenii Americii că trebuie să rămână în continuarea în funcția pe care încă o deține.

„Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!”/”În seara asta, (soția mea) și eu am fost testați pozitiv pentru coronavirus. Ne vom începe carantina și procesul de recuperare imediat. Vvom trece prin asta împreună!”, a fost mesajul de pe tweeter al președintelui Statelo Unite al Americii.

Ddezbateri aprige între Donal Trump și Joe Biden

Dezbaterile aprige între Joe Biden și Donald Trump au început în urmă cu două zile. Cei doi au surprins cu replici care mai de care mai tăioase, iar cetățenii Americii care nu-l sprijină pe Trump s-au bucurat de felul în care oponentul său i-a ținut piept. Candidații la președinție au atins chestiunile momentului din Statele Unite în discurssul lor – de la gestionarea pandemiei de coronavirus și sistemul medical al Americii până la problemele rasiale și schimbările climatice. În momentul în care oponenții au trebuit să-și spună propriile planuri, Donald a spus că vrea aer și ape curate, dar fără distrugerea afacerilor.

Soluție: plantarea a peste 1 miliond de copaci în California: „Avem copaci care ard mai uşor în California. Sunt de acord cu maşinile electrice dar ce au făcut în California este nebunie”. Joe Biden a susținut alt plan climatic diferit de Green New Deal. „Acesta este acelaşi om care v-a spus că până la Paşte virusul va dispărea. După vremea caldă, ar fi dispărut – ca un miracol. Şi apropo, poate ai putea să-ţi injectezi nişte înălbitor în braţ”, i-a transmis Biden lui Trump. ”Ai fost cel mai slab student din anul tău sau printre cei mai slabi. Nu îmi spune mie despre deşteptăciune. Nu folosi cuvântul ăsta”, a spus Trump despre Biden.