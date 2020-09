Scandal la Casa Albă. Ce se întâmplă între Donald Trump și nepoata lui, Mary

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a fost dat în judecată joi de către nepoata sa. Mary Trump îl acuză pe acesta și pe alți membri ai familiei sale că au înșelat-o cu mai multe zeci de milioane de dolari dintr-o moștenire.

Ce se întâmplă între Donald Trump și nepoata lui, Mary

Potrivit Agerpres, plângerea a fost înaintată către o instanță din New York împotriva președintelui Donald Trump, surorii acestuia, Maryanne Trump Barry, și societății imobiliare a fratelui său, Robert Trump, care a decedat în luna august, pe care Mary Trump îi acuză de fraudă și conspirație.

În plângere se regăsesc și unele dintre alegațiile din cartea autobiografică a nepoatei lui Trump ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”. (Prea mult și niciodată îndeajuns: Cum a creat familia mea cel mai periculos om din lume).

”Frauda era un mod de viață”

Descriindu-l pe președintele Donald Trump drept produsul unei familii „toxice”, Mary Trump îl acuză pe actualul unchiul său și pe alți pârâți din plângerea ei că au încercat să o păgubească financiar prin manevrele de preluare a imperiului imobiliar al bunicului ei Fred Trump, tatăl lui Donald Trump, decedat în anul 1999.

Marry Trump susține că ”Frauda nu era doar o afacere de familie – era un mod de viaţă”. Nepoata lui Trump spune într-o declarație oferită de avocatul ei că cei pe care i-a acționat în judecată ”m-au trădat prin colaborarea lor în secret pentru a fura de la mine, spunând minciună după minciună despre valoarea a ceea ce am moștenit și prin a mă păcăli să renunț la tot pentru o fracțiune din valoarea justă” a moștenirii.

Cei acuzați și avocații lor nu au reacționat deocamdată după anunțul făcut de Mary Trump cu privire la inițierea unui proces.

”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”

În cartea intitulată sugestiv ”Too Much and Never Enough: How My Family Created The World’s Most Dangerous Man”, Mary Trump, psiholog, în vârstă de 55 de ani face o mărturie șocantă. Ea susține că familia lui a creat cel mai periculos om din lume. Nepoata lui Trump scrie că el a fost victima tatălui său care l-a crescut în teroare și l-a supus unor privațiuni ce l-au marcat pe viață.

Mary Trump este fiica lui Fred Trump Jr. (decedat în 1981), unul dintre frații actualului președinte al Statelor Unite.