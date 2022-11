Doliu uriaș in teatrul si filmul românesc, Constantin Codrescu a murit. Florin Piersic: „Mi-e greu să cred că te-am pierdut”

Doliu uriaș în teatrul românesc, după ce un actor și regizor apreciat a părăsit această lume. Constantin Codrescu a murit, duminică, la vârsta de 91 de ani, lăsând o mare durere în rândul familiei, colegilor și celor care l-au iubit. Anunțul morții sale a fost făcut de fiica sa, iar prietenul său de-o viață, actorul Florin Piersic, a reacționat imediat.

Vestea morții maestrului a fost făcută de fiica sa, Lăkrămioara Codrescu, pe pagina de Facebook a maestrului pe care o administra: ”A murit actorul, a murit tata….. Dumnezeu sa îl tina în dreapta Sa!!”, a fost anunțul făcut de fata actorului.

La scurt timp după tristul anunț, vechiul și bunul prieten, Florin Piersic a deplâns dispariția maestrului, numindu-l „artist de excepție”. Acesta a lăsat să se înțeleagă că a fost alături de maestru până în ultima zi a vieții sale.

„Acum, tarziu in noapte, sau prea devreme in acest inceput trist de zi, am aflat cu mare mahnire de plecarea ta, dragul meu artist de exceptie, Puiu Codrescu. M-am bucurat de prietenia noastra pâna in ultima zi a vieții tale și mi-e greu să cred ca te-am pierdut…”, scrie Florin Piersic pe Facebook