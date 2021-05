Zi cumplită pentru Helmuth Duckadam. Fratele lui a decis să își pună capăt zilelor, iar pompierii care l-au găsit s-au îngrozit.

Fratele lui Helmuth Duckadam s-a spânzurat în comuna Șagu, județul Arad. Bărbatul avea 83 de ani, iar totul s-a întâmplat duminică.

Fratele lui Helmuth Duckadam locuia singur, iar vecinii au sesizat autoritățile. Pompierii au ajuns la fața locului, însă nu au putut decât să constate decesul.

La fața locului am intervenit alături de 10 voluntari, aceștia deplasându-se la locul intervenției cu mijloace personale. Trei voluntari au ajuns la fața locului cu câteva clipe înaintea detașamentului SMURD din Vinga, dar a fost prea târziu.

“Duminică, 16.05.2021 ora 16:40 am fost solicitați pentru a interveni într-o locuință din localitatea Șagu. Un vârstnic a recurs la metode de suicid prin autoasfixiere în urma gândurilor ce îl măcinau.

Helmuth Duckadam are 61 de ani și este supranumit Eroul de la Sevilla. Fostul președinte de onoare al FCSB a evoluat în 133 de meciuri pe prima scenă și a câștigat un titlu de campion și o cupă a României. A fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului 1986.

Fostul portar român a declarat de curând că a vrut să se vaccineze anti-covid, însă au existat probleme tehnice, așa că a renunțat la idee.

„Am vrut să mă vaccinez, am sunat in call center, dar mi s-a spus că nu figurez în baza de date. De fiecare dată cand am apelat mi s-a spus să sun a doua zi.Sunt eu răbdător, dar, într-un final m-am săturat să tot sun.

Nici nu-mi pot explica cum de nu pot fi găsit deoarece eu am probleme medicale, de atâția ani, fiind și pensionat pe caz de boală de mai bine de 20 de ani. Dar, poate că intre timp, m-am însănătoșit și nu știu eu? S-a produs așa, peste noapte, o minune”, a precizat Helmuth Duckadam pentru ProSport.