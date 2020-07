S-a aflat acum. De ce a fost umilit, de fapt, Helmuth Duckadam de către Gigi Becali

S-a aflat de ce a demisionat Helmut Duckadam de la FCSB! Legenda fotbalului românesc a spus că a simțit că nu mai este dorit la FCSB, iar informațiile care au apărut recent fac lumină în acest caz. Cel care a spus adevărul a fost Gabi Balint.

S-a aflat adevăratul motiv pentru care Helmut Duckadam și-a dat demisia de la FCSB

Invitat la o emisiune de la Antena 3, Gabi Balint a vorbit despre plecarea lui Helmut Duckadam de la FCSB, dar și despre adevăratele motive care au dus la despărțirea legendei fotbalului românesc de echipa sa de suflet.

”Asta nu e numai cazul lui Duckadam. S-au întâmplat lucruri și cu alții, cazuri în care nu știm să ne respectăm valorile. Întotdeauna când se întâmplă să greșească abia așteptăm să îi lovim, să arătăm dispreț față de ei. Și eu am avut momente când am fost mai respectat în Spania, decât am fost în România, după 1990. Duckadam plătește acum pentru faptul că e obiectiv. Dacă nu știe motivul, eu întâmplător l-am aflat. El a venit și a vrut dă fie obiectiv, chiar dacă vorbea de FCSB nu încerca să spună altceva decât erau lucrurile pe TV. Ăstă a fost prețul pe care l-a plătit”, a spus Gabi Balint, la Antena 3.

Helmut Duckadam a vrut să fie obiectiv

Helmut Duckadam a demisionat de la FCSB cu doar o oră înaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB. Fostul mare portar a dat de înţeles că nu mai este dorit la FCSB, cel mai probabil chiar de patronul Gigi Becali, însă i-a mulţumit acestuia pentru tot ce i-a oferit.

”Noi ne-am cunoscut în 2004 și m-am înscris la el în partid. El m-a ajutat la operațiile pe care le-am avut cu bani. Am avut cinci operații și m-a susținut financiar. Pe parcurs, după aia, când am mai avut un moment dificil, mi-a dat un telefon, avea și el nevoie de mine atunci. M-a chemat atunci să fiu președinte la Steaua. Știam că nu o să fiu, dar mă gândeam că o să fiu un președinte de imagine și cred că am făcut-o foarte bine. Și aici m-a ajutat și financiar și m-a susținut. El a rezistat la multe forțări din anturajul echipei. Au pus presiune pe el și el a cedat”, a spus Helmut Duckadam.

Gigi Becali a declarat că nu el este cel care l-a împins pe Helmut Duckadam la demisie. A recunoscut însă că salariul legendei a fost scăzut cu cel mai mare procent din club, deoarece nu era o persoană esențială de la FCSB.