Dramele prin care a trecut, de fapt, Helmuth Duckadam! Momente cumplite din ultimii 30 de ani: a rămas fără casă din cauza operațiilor

Helmuth Duckadam este o legendă a Stelei și a fotbalului românesc. Dar este și unul dintre marii fotbaliști cu mari probleme de sănătate de-a lungul vieții și cu nu mai puțin de 8 operații grave.

Prin ce momente cumplite a trecut Helmuth Duckadam

Duckadam a petrecut ultimii ani într-o situație financiară mai bună, fiind ajutat și de Gigi Becali care l-a pus președinte de imagine la FCSB. A recunoscut de multe ori că fără el nu ar fi reușit să se întrețină, având și multe probleme de sănătate. Acum și-a dat demisia de la club, după ce i s-a micșorat foarte mult salariul.

„Dacă stai bine cu sănătatea, treci mai ușor peste ele. Dar la mine se simte… Și se simte în fiecare dimineață. Când îmi trosnește o mână, un picior. Mă mai doare pe ici, pe colo. E greu… Dacă ai probleme de sănătate, așa cum am eu, chiar e dificil, dar nu avem ce să facem. Eu am avut opt operații grele, complicate. Opt! Nu e atât de plăcut când știi asta… În fiecare dimineață iau un pumn de pastile. Nu exagerez! Am 20 de medicamente pe care trebuie să le iau zilnic. Unele pentru coagularea sângelui, pentru circulație, pentru tensiune, pentru stomac, unele pe post de pansament gastric. Ha, ha, ha! Când v-am zis că nu-i așa simplu”, a povestit Duckadam într-un interviu pentru Libertatea.

Operațiile grave ale fostului portar au început chiar în 1986, anul în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor. Un cheag de sânge i-a blocat circulația în brațul drept, repetată de 4 ori până în 2012. Ultima a fost extrem de gravă, o operație care a durat 9 ore. De asemenea a mai avut intervenții chirurgicale la genunchi.

Și-a vândut mănușile de la Sevilla și a rămas fără casă

Din cauza problemelor financiare, Helmuth Duckadam a fost nevoit să-și vândă și mănușile cu care a apărat cele 4 penalty-uri în finala cu Barcelona de la Sevilla.

„După finala de la Sevilla, aveam atâtea planuri, dar în schimb am ajuns să sufăr de foame. Am rămas fără casă și fără bani, am trait ani teribili. Acum, dacă aș putea să mă întorc în timp, nu mi-aș mai vinde mănușile cu care am jucat în acel meci. Aș vrea să le recuperez. Însă, a trebuit să renunț atunci la ele, așa a fost situația, am primit 3000 de dolari”, a povestit fostul portar pentru Gazzetta dello Sport.