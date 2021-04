Doinița Oancea, adevărul despre despărțirea de iubitul ei. Ce a dus la ruptură, de fapt

Doinița Oancea nu mai are nevoie de nicio introducere. Este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Frumoasa brunetă trece prin momente dificile, de când s-a despărțit de iubitul ei, Adrian Călin. Cei doi foști parteneri au avut o relație frumoasă timp de cinci ani și, deși s-au logodit de curând, actrița și fostul ei iubit nu au mai ajuns la altar. Ce a dus la ruptură, de fapt.

O nouă despărțire în showbiz. Doinița Oancea și Adrian Călin și-au spus adio, după mai bine de cinci ani de relație. Se pare că drumul lor comun a ajuns la o bifurcație, iar fiecare a luat-o pe un drum diferit. Deși fanii brunetei se așteptau ca Doinița să îmbrace, cât de curând, rochia de mireasă, iată că destinul a avut alte planuri pentru ea.

Frumoasa actriță din Sacrificiul și Fructul Oprit se confruntă cu anumite probleme de sănătate din cauza coloanei cervicale. Ce a pățit Doinița Oancea. Bruneta a fost nevoită să apeleze la ajutorul specialiștilor kinetoterapeuți.

Două săptămâni, dacă nu mai bine, am avut niște dureri suboccipitale foarte puternice. N-au încetat cu niciun cocktail de medicamente încercat de mine, nici cu masaj, motiv pentru care am mers la doctora mea de familie. Dumneaei a considerat că trebuie să-mi dea o trimitere la reumatolog. Am fost, am făcut o radiografie și acum o să trebuiască să încep kinetoterapie.

(…) Fiecare durere de cap este foarte diferită, chiar dacă poate părea că durerea mea de cap seamănă cu durerea ta. (…) În cazul meu este o problemă cu coloana cervicală, partea de sus, în alte cazuri nu se știe niciodată, așa că vă sfătuiesc să mergeți la doctor”, a spus bruneta pe Instagram.