Doinița Oancea, furioasă de ziua ei. Ce a pățit vedeta la shopping, în mall

Frumoasa Doinița Oancea a împlinit 38 de ani zilele trecute și a petrecut alături de familie și prieteni, așa cum se cuvine. Deși a ținut-o numai într-o veselie timp de o săptămână întreagă, se pare că actrița s-a supărat teribil chiar de ziua ei naștere. Ce a pățit bruneta la cumpărături în mall. A răbufnit și le-a povestit imediat fanilor.

Doinița Oancea a împlinit frumoasa vârstă de 38 de ani, pe care a petrecut-o în dulcele stil caracteristic, alături de familie, prieteni și toate persoanele dragi din viața ei. Dar, deși zilele de naștere sunt un prilej de bucurie, actrița a avut parte de un mic episod care a enervat-o la culme fix de ziua ei. Bruneta a clacat și le-a povestit totul admiratorilor săi de pe rețelele sociale.

Pentru că viața de actor este una foarte solicitantă, vedeta a lucrat chiar și de ziua ei de naștere. Incidentul petrecut în mall, când se afla la cumpărături, i-a pus capac. Doinița a intrat într-un magazin în care se vindeau produse cosmetice, unde, spre dezamăgirea brunetei, nu a putut testa niciun produs.

„Am ajuns în mall, cu treabă. Când să plec am vrut să îmi cumpăr niște produse de makeup. Am intrat într-un magazin, dar nu am mai făcut-o pentru că mă enervează teribil că nu pot testa pe piele nuanțele…Urmează zile cu niște hârțogărie pentru cursurile de actorie și urăsc asta, birocrația nu este de mine. Eu sunt pe făcut frumos și de lucrat ce știu eu!”, le-a mărturisit Doinița Oancea fanilor săi de pe Instagram.