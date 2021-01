Gestul cu care Doinița Oancea și-a uluit fanii. Așa nu au mai văzut-o, niciodată

Actrița Doinița Oancea și-a uluit fanii după ce aceasta a pozat artistic, topless. De altfel, aceasta nu s-a mai arătat niciodată așa, semn că a devenit tot mai curajoasă.

Doinița Oancea a renunțat la inhibiții și la haine. Actrița din serialul ”Sacrificiu„ nu mai este deloc pudică, ci a dat frâu liber imaginației, de amorul artei. Fotografiile le-a pus imediat pe Facebook, de unde au început să curgă like-urile și comentariile.

După ce a suferit în dragoste, știut fiind faptul că ea și actualul iubit al Lorei se pregăteau de nuntă când au ajuns, în final, să se despartă, iată că soarele a răsărit pe strada Doiniței Oancea. Iubește de mai bine de cinci ani un pictor, care preferă să stea departe de camerele de luat vederi. Cei doi au fost mai întâi prieteni, însă amiciția s-a transformat treptat în dragoste, iar bărbatul a făcut și un prim pas, cerând-o de soție. Evenimentul a avut loc la Roma,

”S-a echilibrat de multă vreme, doar că nu am vrut să fac eu public absolut nimic şi chiar dacă există o poză, două, trei sau vor exista chiar şi mai multe, detalii nu o să dau foarte multe pentru că cred că poveştile personale trebuie să rămână cât se poate de personale. Eu să ştii că sunt fericită. Fericirea vine din lucruri foarte mici. Fericită eram şi acum un an, doar că nu ştia publicul că am eu neapărat un iubit.”, a spus Doinița Oancea la Vorbește Lumea, în vara anului trecut.