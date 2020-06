Doi fotbaliști din România, bolnavi de coronavirus! Toată echipa a fost băgată în carantină!

Fotbalul din România este din nou lovit de coronavirus, după ce partida dintre Dinamo și Chindia Târgoviște a fost amânată din cauza faptului că un magazioner al câinilor a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19. De această dată, chiar doi fotbaliști au primit vestea că au fost infectați. Este vorba despre Andrei Marc și Ionuț Biceanu, ambii de la Concordia Chiajna, formație de liga a doua. Ca urmare a acestei situații, întreaga echipă este la izolare. Concordia nu mai avea meciuri de jucat în actuala ediție din Liga 2, care se va relua în weekend.

Doi fotbaliști din România, bolnavi de coronavirus! Unul dintre ei a trecut pe la FCSB și Dinamo

Nu am apucat să stăm împreună. Ne-am întâlnit doar atunci când am fost să facem testele. Pentru că a ieșit așa, o săptămână am fost nevoiți să stăm în casă. Mâine (n.r. – marți) vom repeta testele, conform protocolului”, a declarat antrenorul Chiajnei, Florin Bratu, pentru Digi Sport.

Andrei Marc, fost fotbalist la FC FCSB și Dinamo, a vorbit despre starea sa și a spus că se plictisește în spital: „Mă simt foarte bine. Am avut luni o durere de cap şi atât. Am făcut două teste, iar la al treilea am ieşit pozitiv. Primesc la 12 ore un antibiotic şi un paracetamol. M-au sunat foşti colegi care nu prea credeau în acest virus şi acum au început să creadă. Sincer, e plictisitor să stai în spital, nu prea ai ce face. Nu ai voie să ieşi nicăieri. Sincer, coronavirusul este real, că stau de 5 zile în spital. Dacă nu mă omoară virusul, mă omoară plictiseala”, a declarat Andrei Marc pentru antenasport.

FC Botoșani și Dinamo sunt echipele care au fost afectate de coronavirus până acum. Dacă la Dinamo a fost vorba despre magazioner, la moldoveni medicul a fost cel diagnosticat pozitiv. Ambele echipe au avut câte o partidă amânată. Liga a doua va începe în weekend, iar șase echipe vor lupta pentru locurile care duc în Liga 1. Chiajna nu se află printre ele, astfel că sezonul ilfovenilor era deja încheiat.