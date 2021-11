‘Diva’ din România pe care fanii ei nu o mai recunosc. Așa arăta înainte să se schimbe 100% la față

Este una dintre cele mai controversate vedete din România, iar declarațiile sale cutremurătoare și extravagante au ținut caldă prima pagină a publicațiilor mondene autohtone, în ultimii ani. Despre cine este vorba și cum arăta diva înainte de a fi celebră.

Bianca Pop nu are nevoie de niciun fel de introducere. Focoasa brunetă este una dintre cele mai controversate vedete ale showbizului românesc, iar rolul de ispită în cadrul emisiunii Insula Iubirii i-a adus notorietatea pe care dintotdeauna și-a dorit-o.

Astăzi, bruneta care mărturisea că nu iese din casă fără cel puțin 1000 de euro la ea este o adevărată divă, cu un trup de zeiță și forme voluptoase la care visează orice bărbat și a fost curtată, de-a lungul timpului, de către mulți reprezentanți ai sexului puternic.

Fiind o împătimită a operațiilor estetice, Bianca Pop a recunoscut întotdeauna că a apelat la ajutorul bisturiului ori de câte ori a simțit nevoia să ajusteze sau să repare anumite lucruri la trupul sau chipul său.

Puțin sunt cei care știu, însă, cum arăta fosta ispită de la Insula Iubirii înainte de a păși pragul cabinetului medicului estetician. Transformarea este de-a dreptul spectaculoasă. Recent, au circulat fotrografii de acum 13 ani cu Bianca Pop, de pe vremea când vedeta avea părul blond, buzele mai subțiri și nasul nemodificat.

„Nu îmi este ruşine să recunosc că am apelat la bisturiu! Dimpotrivă! Nu consider că frumuseţea mea stă în rinoplastie, buze şi silicoane”, declara Bianca Pop, în urmă cu ceva timp.

După ce a fost implicată în diverse conflicte cu anumite clanuri interlope din România, Bianca Pop a declarat că s-a schimbat, iar de o vreme s-a retras din lumina reflectoarelor. Mai mult de atât, a zis motivul pentru care nu a mai apărut la televizor atât de des ca înainte.

„Am decis să stau departe o vreme. Nici nu mai beau, gata, m-am liniștit. Sunt acasă, la mama. La Marghita, în Bihor. Nu mai aveam acte, le pierduse, nu mai aveam carduri, le-am pierdut și pe alea. Dar acum sunt cuminte, m-am retras.

Nu, nu am niciun iubit, nici nu îmi trebuie acum, vreau un bărbat serios. Nu e vorba că nu mă tot caută unii sau alții, dar eu vreau un bărbat care să mă caute doar pe mine, nu pe toate din listă.”, spunea Bianca Pop, acum ceva timp, pentru Wowbiz.

Nu s-a întâmplat nimic, nu am simțit nevoia să mai postez așa des. Mă simt mai bine așa! Am simțit nevoie de o perioadă de liniște! Sunt lângă familia mea. Toată lumea se simte bine lângă familie! Consider că nu am nevoie de anumite persoane lângă mine!”, a declarat bruneta recent la Antena Stars.