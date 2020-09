Bianca Pop, bătută în WC-ul unui club. Ce a pățit bruneta când a deschis ușa: ”Erau 4-5 bărbați”

Momente teribile pentru Bianca Pop! Cunoscuta fostă ispită de la Insula Iubirii a fost bătută de un grup de bărbați în toaleta unui club. Cum s-a întâmplat totul și prin ce chinuri a trecut proaspăta cântăreață?

Bianca Pop, bătută în toaleta unui club de un grup de bărbați

Vedeta care a devenit aspru criticată după replica: „Nu plec de acasă fără 1.000 de euro în poșetă” a fost bătută crunt de un grup de bărbați. Totul s-a petrecut într-o toaletă dintr-un club de fițe din Capitală. Ispita a trecut prin momente de frică teribilă atunci când s-a văzut agresată în club în fața tuturor. Amintim că în urmă cu câteva zile aceasta susținea că a fost drogată și violată, iar acum declară că a fost bătută cu bestialitate. Mai exact, vedeta a mărturisit că o persoană necunoscută a încercat să-i dea substanțe interzise și să o abuzeze, iar acum spune că a fost agresată fizic într-un club din Capitală de către cinci bărbați.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a mărturisit că totul s-a întâmplat în momentul în care s-a dus la baie și s-a trezit cu o persoană care-i bătea insistent în ușă. Bruneta a detaliat că nu-i cunoaște pe agresori, dar tot ce vrea în acest moment este să i se facă dreptate. ”M-a urmărit până la baie și a bătut la ușa mea. Am deschis, am dat să ies și erau patru, cinci în fața ușii. M-a prins de păr, eu m-am întors, i-am prin mâna și m-a lovit tare cu piciorul în ovarul stâng și în picior. Nu știu cine e. Nu știu nimic”, a completat Bianca.„Cum am plâns eu o să plângeți și voi! Mă așteaptă televiziunea acolo”, a fost mesajul răzbunător al Biancăi.

„Am atacuri de panică”