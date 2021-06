Ce s-a ales de Bianca Pop, ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro. Unde a ajuns să stea

Bianca Pop era mereu în centrul atenției în urmă cu ceva timp. Acum, ea a intrat într-un con de umbră, motiv pentru care a intrat într-un con de umbră, iar urmăritorii săi din social media s-au întrebat ce anume s-a întâmplat cu aceasta.

Astfel că toată lumea s-a întrebat ce s-a întâmplat cu fosta ispită de la Insula Iubirii care nu ieșea din casă fără suma de 1.000 de euro. Fanii s-au mai gândit, de altfel, că bruneta a ajuns la fundul sacului și că a rămas și fără casă, însă ea a elucidat misterul pe rețelele de socializare, după ce i s-a adresat această întrebare. Aceasta a răspuns:

”Nu stau în chirie! Aș dori să terminați cu aceste minciuni! Dacă nu mi-am dorit să apar și am refuzat să fac acest lucru nu înseamnă că am dispărut” a spus Bianca Pop.

Întrebată de unul dintre internauți de ce a ales să părăsească showbizul, vedeta a mărturisit:

Bianca Pop însă pare că s-a schimbat. Fosta ispită de la Insula Iubirii a lăsat la o parte certurile cu clanurile interlope și s-a retras în casa părintească, împreună cu mama ei.

Mai mult, conform informațiilor oferite de wowbiz.ro, Bianca Pop a renunțat și la alcool, iar acum vedeta încearcă să se regăsească și să revină pe drumul cel bun.

”Am decis să stau departe o vreme. Nici nu mai beau, gata, m-am liniștit. Sunt acasă, la mama. La Marghita, în Bihor. Nu mai aveam acte, le pierduse, nu mai aveam carduri, le-am pierdut și pe alea. Dar acum sunt cuminte, m-am retras. Nu, nu am niciun iubit, nici nu îmi trebuie acum, vreau un bărbat serios. Nu e vorba că nu mă tot caută unii sau alții, dar eu vreau un bărbat care să mă caute doar pe mine, nu pe toate din listă” a spus Bianca Pop, pentru sursa citată.

”Nu s-a întâmplat nimic, nu am simțit nevoia să mai postez așa des. Mă simt mai bine așa! Am simțit nevoie de o perioadă de liniște! Sunt lângă familia mea. Toată lumea se simte bine lângă familie! Consider că nu am nevoie de anumite persoane lângă mine!”, a declarat recent Bianca Pop și la Antena Stars.