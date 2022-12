Din ianuarie, salariile se vor da în Euro. Ţara în care se schimbă banii la început de 2023

Toate salariile se vor da în Euro de la începutul lunii ianuarie. Ce țară face ultimele pregătiri pentru marea schimbare, aflați în rândurile următoare. Banca Centrală a pus în vânzare un kit cu toate cele 8 tipuri de eurocenți și euro.

De la 1 ianuarie 2023, Croația va trece la euro. Banca Centrală a pus în vânzare un kit cu toate cele 8 tipuri de eurocenți și euro în valoare de 100 de kuna, moneda actuală a Croației.

Încă de la 1 decembrie, croații au putut cumpăra din bănci și de la alte oficii poștale un kit de 33 de monede euro cu simbolul național croat, în valoare de 100 de kuna, adică 13,28 euro. Totodată, a fost pus la vânzare și un kit pentru comercianți cu 525 de monede, în valoare de 145,5 euro.

Potrivit ANSA, inițiativa băncii naționale din Croația face parte dintr-o campanie de informare cu privire la aderarea Croației la zona euro începând cu data de 1 ianuarie. De asemenea, ajută și la plățile în numerar în primele zile ale anului viitor, deoarece majoritatea croaților nu au monede în euro.

În luna iulie au început să fie tipărite monede euro cu simbolul național croat. Până la sfârșitul anului ar trebuie să fie gata circa 420 de milioane de euro. Începând cu luna septembrie, este obligatoriu să se afișeze prețurile în ambele monede, atât euro, cât și kuna. Croații mai pot plăti numerar în moneda națională doar până la data de 14 ianuarie 2023.

România încearcă de mai mulți ani să facă trecerea la euro, însă fără succes, deoarece țara noastră se confruntă cu deficite financiare semnificative. Recent a fost publicat un nou raport, numit România – Zona Euro Monitor nr.10/2022.

Coordonat de către academicianul Daniel Dăianu, raportul scoate în evidență o serie de probleme economice cu care România se confruntă și care reprezintă un adevărat pas înapoi în lupta de a intra în zona euro.

„Comunicarea Consiliului din 1 iunie 2022 privind Decizia de aderare a Croaţiei la zona euro (CE, 2022c; Consiliu, 2022c) reiterează faptul că aderarea la zona euro rămâne o decizie politică, însă problema de fond este aceeaşi ca înainte de pandemie: capacitatea statului membru candidat de a preveni vulnerabilităţile macroeconomice şi financiare şi de a avea o capacitate durabilă de absorbţie a şocurilor şi a dezechilibrelor macroeconomice (Darvas, 2019). Adoptarea euro va costa băncile locale din Croaţia aproximativ 1 miliard kuna (circa 133 milioane euro) pe an sub formă de comisioane de conversie şi între 80 şi 100 milioane euro – cheltuieli necesare pentru adaptarea serviciilor IT şi a reţelelor de bancomate conform unei evaluări a Asociaţiei Croate a Băncilor (2022)

Concluziile prezentate de BCE şi CE în Rapoartele de convergenţă (CE, 2022d) publicate la data de 1 iunie a.c., care evaluează progresele înregistrate de Bulgaria, Cehia, Croaţia, Ungaria, Polonia, România şi Suedia – cele şapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat legal să adopte moneda euro – converg în totalitate: (i) numai Croaţia şi Suedia îndeplinesc criteriul de stabilitate a preţurilor; (ii) toate statele membre îndeplinesc criteriul privind finanţele publice, cu excepţia României, care este singurul stat membru aflat în Procedură de Deficit Excesiv (PDE); (iii) Bulgaria şi Croaţia îndeplinesc criteriul cursului de schimb; (iv) Bulgaria, Croaţia, Cehia şi Suedia îndeplinesc criteriul ratei dobânzii pe termen lung; (v) Croaţia îndeplineşte cele patru criterii de convergenţă nominală, iar legislaţia sa este pe deplin compatibilă cu cerinţele TFUE”, se spune în document.