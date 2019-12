Din ce familie provine Raed Arafat și unde se află rudele lui. ”Dacă mă consultam cu ei, nu făceam nimic în România!”

Raed Arafat a dezbătut câteva teme de interes general, printre care și participarea sa în primele minute de la activarea planului roșu de intervenție, în cazul Colectiv. Șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a fost prezent, în seara de joi, într-o ediție specială a emisiunii lui Marius Tucă, într-o transmisiune în direct, pe Facebook. Printre subiectele pe care acesta le-a abordat a fost și cel mai puțin cunoscut, despre familia sa. A dezvăluit unde se află o parte din rudele lui, dar și ce se întâmplă, în prezent, cu acestea.

Raed Arafat a dezvăluit din ce familie provine, în ediția specială a show-ului moderat de către Marius Tucă. Invitatul acestuia a fost șeful DSU, care s-a arătat foarte deschis și a răspuns la toate întrebările pe care jurnalistul i le-a adresat. Una dintre curiozitățile acestuia a fost legată de locul de proveniență a lui Raed Arafat, care s-a născut în Damasc, capitala Siriei. Acesta a făcut dezvăluiri neștiute până acum și despre primii săi ani în România, dar și despre faptul că Revoluția din 1989 l-a prins în anii studenției.

„Raed Arafat s-a născut în Damasc. Numai m-am născut acolo. A trăit în Palestina. Eram în România la Revoluție. Eram student atunci. Am făcut specializarea în Anestezie și am lucrat în medicina de urgență toată viața.

Sunteți de acord cu mutarea ambasadei României? – Nu intru în astfel de polemici, am părerile mele, dar sunt private.

Am rudele din partea mamei mele care stau în Damasc. Nu am mai vorbit cu ele în ultima perioadă, e o problemă și din cauza legăturilor în zonă. Am medici, farmaciști. Dacă era să mă consult cu familia, nu făceam nimic în România. Am lucrat 8 ani voluntar fără salariu. Aveam banii mei moșteniți de la tatăl meu. Primul salariu oficial în România l-am obținut în 1998, după ce am luat cetățenie.”, a povestit Raed Arafat, în cadrul apariției speciale, din emisiunea transmisă pe Facebook de Mediafax.