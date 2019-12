Ce a făcut, de fapt, Raed Arafat în primele minute după ce a ajuns la Colectiv. ”Acum, se schimbă planul roșu de intervenție!”

Raed Arafat a fost invitat în această seară de joi, într-o ediție specială a emisiunii speciale moderată de Marius Tucă, și transmisă live, pe Facebook. Șeful DSU a vorbit în mod exclusiv și despre scandalul demiterii sale din funcție, dar și despre dosarul Colectiv. În urmă cu câteva zile au fost pronunțate și primele sentințe în acest caz, printre cei condamnați fiind și fostul primar al Sectorului 4 din Capitală, Cristian Popescu Piedone.

„Acum, după ce s-a văzut că pot exista sute de victime în șapte locuri, s-a trecut la un nivel superior de urgență: plan roșu alfa. Pe acesta lucrăm să îl avem și la noi! (…)

Eu când am ajuns, incendiul era stins. Totul era în desfășurare. Eu am ajuns, apoi a ajuns ministrul după mine, însă cel care comanda era ofițerul care era mai mare în grad și care era cel mai înalt la nivel de București. Multe le-am coordonat eu. Chiar dacă era ministrul acolo, eu am coordonat lucruri. Regulile de bază în medicina de dezastre spun că șeful care coordonează nu pune mâna pe pacientul individual. Când te-ai concentrat pe un bolnav, scapi ansamblul.”, a declarat Raed Arafat în cadrul unui interviu acordat lui Marius Tucă.