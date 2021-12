Din ce face bani Corina Drăgulescu, ultima soție a lui Marian Drăgulescu. Are o afacere profitabilă

Din ce face bani Corina Drăgulescu, ultima soție a lui Marian Drăgulescu. Marele campion la gimnastică a avut o viață personală zbuciumată. El a fost căsătorit, prima oară, cu Larisa, o căsnicie pigmentată de scandaluri și acuzații de violență conjugală. Cea de-a doua soție a fost Corina, de care s-a despărțit după aproape 9 ani. Aceatsa este, spre deosebire de Larisa, o persoană mai retrasă despre a cărei ocupație nici nu se știa prea bine.

Din ce face bani Corina Drăgulescu, ultima soție a lui Marian Drăgulescu. Marele campion la gimnastică a decis să se retragă din activitate, după 5 Olimpiade și multe medalii adunate la cele mai mari competiții ale lumii. La 40 de ani, sportivul este angajat al MApN și are gradul de locotenent-colonel.

Dar Marian Drăgulescu a avut o viață sentimentală tumultoasă. El a fost căsătorit, între 2006-2009, cu Larisa. Ei au și doi copii, un băiat și o fată. Dar acest mariaj a fost zdruncinat adesea de scandaluri și acuzații de violență conjugală. Până la urmă, în ultimii ani, cei doi au ajuns în relații mai civilizate, de dragul copiilor.

Dacă Larisa Drăgulescu n-a făcut un secret din sursa banilor săi, ea câștigând o adevărată avere din videochat, Corina Drăgulescu, a doua soție a gimnastului, a fost o persoană mai discretă cu amănuntele despre viața sa. Marian și Corina Drăgulescu au fost căsătoriți între 2010-2019, fără a avea copii.

Tensiunile dintre Marian Drăgulescu și Corina au „explodat”, însă, chiar pe micul ecran, în contextul participării acestora la show-ul „Asia Express”. Cei doi s-au certat chiar și în cadrul emisiunii, ei încercând să-și rezolve problemele chiar și cu ajutorul unui psiholog.

„El m-a acuzat pe mine că am pitit actele de căsătorie, eu pe el că le-a pierdut. Noi nici acum nu știm unde sunt actele noastre. De asta nici nu am putea să divorțăm. Noi trăim totul la intensitate și așa e mișto, că acolo îți dai seama. Deci noi am fost până la notar de atâtea ori și de câte ori a întors mașina… În următoarele 10 minute ne-am calmat. Am fost la terapie de cuplu”, spunea Corina Drăgulescu, în 2018, când cuplul lua în calcul divorțul.