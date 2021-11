Divorțul dintre Marian Drăgulescu și prima lui soție Larisa a ținut caldă prima pagină a publicațiilor mondene de acum ceva timp. Fosta parteneră de viață a marelui campion la gimnastică a dezvăluit detalii din intimitatea celor doi, de pe vremea când formau un cuplu.

În 2006, atunci când s-au căsătorit, Larisa și Marian Drăgulescu au crezut că și-au găsit sufletul pereche, unul în persoana celuilalt, iar povestea lor de iubire avea să dureze o viață întreagă.

Destinul a avut alte planuri pentru cei doi parteneri. Larisa și Marian Drăgulescu au divorțat în 2009, după o relație tumultoasă presărată cu certuri și scandaluri, care a durat doar trei ani de zile.

Invitată recent la Teo Show, Larisa Drăgulescu a vorbit despre mariajul ei cu fostul mare gimnast, mărturisind că cele mai multe certuri din relație porneau de la geloziile ei.

„Sunt o femeie de casă, ceea ce fac în online e business, atât! Nu consider că am făcut vreo greşeală în căsnicia cu Marian. Eram puţin geloasă, de aici plecau certurile dintre noi, pe vremea aia primea scrisori, mesaje. Mă deranjau mult lucrurile astea. Aş încerca să fiu mai maleabilă dacă aş putea să dau timpul înapoi.

Deși căsnicia dintre cei doi s-a sfârșit acum 12 ani, iar în prezent Larisa este căsătorită cu altcineva, focoasa șatenă l-a considerat pe Marian Drăgulescu „bărbatul vieții sale”.

Cât privește viața ei profesională, fosta soție a marelui campion se consideră a fi persoană împlinită, fiind o femeie de afaceri desăvârșită. Șatena a declarat că a câștigat o adevărată avere din afacerile cu cluburile de noapte din Dubai și Germania, sume care atingeau și 50.000 de euro pe lună.

Acum nu aş mai fi la fel de geloasă, m-am schimbat mult. A fost bărbatul vieţii mele, întruchipa perfecţiunea pentru mine, era romantic, iubareţ, îmi făcea cadouri. Dar acum sunt recăsătorita, iubesc pe altcineva! La capitolul operaţii estetice am una singură: cea la sâni. Am lucrat în Dubai, în Germania în cluburi de noapte, am câştigat sume mari lunar.

Uneori făceam şi 50.000 de euro pe lună. Am toţi banii făcuţi scrişi, dar nu am făcut o sumă. Am în jur de două milioane de euro. O seară “la muncă” înseamnă să fac bărbaţii să se simtă bine. Mi-am schimbat des look-ul pentru a fi pe placul lor”, a povestit Larisa Drăgulescu, la Teo Show.