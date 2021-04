Din ce este făcut nasul Biancăi Drăgușanu, de fapt. Fanii au fost șocați să afle adevărul

După ce a suferit o operație estetică la nas, fosta soție a lui Alex Bodi a avut parte de câteva complicații. Dezvăluirea incredibilă a medicului estetician: din ce material este făcut nasul Biancăi Drăgușanu. Fanii au fost șocați să afle adevărul.

Bianca Drăgușanu ne-a obișnuit, deja, cu excentricitățile sale. Designerul este una dintre cele mai populare, urmărite și controversate vedete din showbizul românesc. Pe lângă viața amoroasă tumultoasă, care a ținut caldă, dintotdeauna, prima pagină a publicațiilor mondene, fosta prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit dintotdeuana că este fana operațiilor estetice, având, de asemenea, foarte multe efectuate pe propria persoană.

În urmă cu o lună de zile, Bianca le-a dezvăluit fanilor săi de pe Instagram că are de gând să își modifice nasul, fiind nemulțumită de forma sa. Zis și făcut, iar acum au trecut mai bine de două săptămâni de când fosta soție a lui Alex Bodi a suferit o intervenție de rinoplastie. Surpriza fanilor a fost atunci când au aflat din ce material este reconstruită piramida nazală a blondinei. Se pare că nasul Biancăi Drăgușanu, de fapt, este făcut din cartilajele de la urechi.

Mama micuței Sofia Slav a avut câteva complicații în timpul operației. Conform medicului estetician, Bianca Drăgușanu a suferit o traumă la nivelul piramidei nazale. Blondina a înregistrat întâlnirea pe care a avut-o cu doctorița sa, care i-a explicat, exact, în ce a constat intervenția chirurgicală de la nivelul feței.

La rândul ei, fosta soție a lui Alex Bodi le-a mărturisit prietenilor săi virtuali că nu a avut dureri insuportabile, ci probleme cu respirația, care i-au provocat anumite atacuri de panică post-operatorii.

„Nu am avut probleme cu durerea ci cu inflamția și cu respirația, lucrul care m-a panicat, am vorbit pe nas. Ei, să vezi și să nu crezi. Am vreo 12 zile de la operație. Da, mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge aici, în ochi.

Nu se vede încă rezultatul, pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer, umflată. Mai am încă vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și o să vă povestesc despre experiența probabil undeva săptămâna viitoare, când mă duc la consult”, a declarat Bianca Drăgușanu pe contul său de Instagram