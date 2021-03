Cum arată Bianca Drăgușanu după ce s-a operat. Prima reacție a vedetei

Bianca Drăgușanu s-a operat din nou la nas. Aceasta a decis că e nevoie de o schimbare, iar după ce iubitul a făcut-o să renunțe la medicul din Turcia și să se opereze în România, a revenit din nou în atenția presei.

Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce s-a operat din nou la nas

Nimeni nu a fost surprins de recenta decizie a Biancăi Drăgușanu. Deși a spus în nenumărate interviuri că îi place cum arată, întotdeauna e loc de mai bine pentru perfecționista vedetă. Aceasta și-a operat din nou nasul și a împărtășit totul cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Iubita lui Gabi Bădălău susține că este încă destul de inflamată și mai are câteva vânătăi în urma intervenției. Schimbarea a constat în micșorarea nasului, forma rămânând foarte apropiată de ceea ce avea înainte.

”Ei, să vezi și să nu crezi. Am vreo 12 zile de la operație. Da, mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge aici, în ochi.

Nu se vede încă rezultatul, pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer, umflată. Mai am încă vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și o să vă povestesc despre experiența probabil undeva săptămâna viitoare, când mă duc la consult”, a declarat Bianca Drăgușanu pe contul său de Instagram.

Din păcate, fosta prezentatoare de televiziune are fața umflată, mici vânătăi și un cheag de sânge la ochiul drept, mărturisind internauților că totul va trece într-o săptămână sau două. Mai mult decât atât, le-a mai detaliat fanilor și când va fi următorul consult.

“Atunci când primesc răspuns de la soțul meu…”

“Atunci când primesc răspuns de la soțul meu… «Ce fac astăzi de mâncare?»”, a fost mesajul de pe instagram cu care i-a șocat pe toți unde chiar l-a etichetat pe Gabi Bădălău. Creatoarea de modă se bucură de încă o relație controversată, așa cum a obișnuit pe toată lumea, alături de un bărbat „interzis” de care se desparte și se împacă.

În stilul caracteristic, Bianca rămâne de neclintit în fața zvonurilor care curg lin în lumea bună a Capitalei, dar și în fața cuvintelor spuse de încă soția lui Gabi Bădălău. Îîntre timp, Claudia Pătrășcanu declară sus și tare faptul că viața personală a fiului de milionar ar trebui să fie mai atent păzită.