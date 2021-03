Cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Alex Bodi: ‘Toți vor să știe ce mănânc’

Vestea la care nici măcar Alex Bodi nu se aștepta. Cu ce se ocupă, în prezent, Iulia Sălăgean, mama fetiței afaceristului din Mediaș. ‘Toți vor să știe ce mănânc’. Îi calcă pe urme controversatei Bianca Drăgușanu? Ce spune blondina despre jobul ei.

De când a format un cuplu cu faimoasa Bianca Drăgușanu, Alex Bodi a căpătat multă notorietate și este, astăzi, unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România. După cum bine știe toată țara, fostul partener al designerului a mai fost căsătorit înainte de Bianca Drăgușanu cu Iulia Sălăgean, femeia care i-a dăruit și o fiică, pe micuța Selena. Cu se ocupă acum fosta soție a lui Alex Bodi? Ei bine, frumoasa blondină este pe punctul de a devenit o influenceriță de mare succes.

Urmărită de foarte multe tinere pe rețelele sociale, care o încurajează să meargă pe acest drum, Iulia Sălăgean se alătură, ușor ușor, vedetelor din România care devin influenceri, câștigând sume frumușele din urma prezenței lor pe platformele sociale. Prima soție a lui Alex Bodi susține că nu s-a gândit niciodată la ideea de a deveni vlogger sau influencer, dar acest lucru a venit, cumva, natural, din moment ce admiratoarele sale de pe Instagram îi cer sfaturi de viață, ponturi despre beauty sau diete.

„Nu mă consider influenceriță, dar la cererea fetelor… De când eram în Germania mi se cerea să postez doar ce mănânc eu că ele erau curioase cum îmi întrețin eu silueta sau cum am ajuns eu să slăbesc după ce am luat atâtea kilograme în timpul sarcinii”, a spus Iulia Sălăgean la Antena Stars, potrivit celor de la spynews.ro.