Din ce a făcut bani Connect-R înainte să devină celebru. Artistul a povestit tot, fără nicio jenă

Dacă acum Connect-R este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, în trecut cântărețul a trecut și prin vremuri mai puțin bune. Într-un podcast, alături de vloggerița Laura Giurcanu, celebrul cântăreț a dezvăluit ce a făcea pentru a câștiga bani înainte de a ajunge faimos.

Cunoscut acum de toată lumea, Connect-R a povestit într-un podcast că pentru a face primii bani a vândut ziare. ProSport a fost unul dintre ele, fiind printre cele mai importante ziare românești și chiar primul tipărit color în țara noastră. Edițiile gazetei au fost distribuite între anii 1997 și 2013.

”Eram prinț și cerșetor. Dimineața la ora 4:00 eram la Casa Scânteii, de unde îmi luam ziarele. Am fost ziarist, am vândut ziare (râde). Am vândut ziare aproape patru ani în intersecție! În același timp aveam clip pe Atomic TV cu RACLA.

Eram profesionist! Ce flow aveam! „Naționalu’, Libertatea! Ia ProSportu’, ia ProSportu’! Le era drag oamenilor de mine. Aveam dreaduri pe jumătate de cap. Avem un talent… Iubeam ce făceam în momentul acela”, a povestit Connect-R.