EXCLUSIV Connect-R, super-gest pentru Pepe, aflat în scandalul divorțului. Cum l-a ajutat să dea lovitura

Este fără doar și poate despărțirea anului în showbiz! Vestea divorțului dintre Pepe și Raluca Pastramă a șocat o țară întreagă, ruptura sentimentală fiind anunțată printr-un mesaj video chiar de artist, pe canalul său de YouTube. Inițial, au vrut să divorțeze pe cale amiabilă la notar, spre liniștea celor două fetițe pe care le au împreună. Divorţul avea să se transforme însă într-un război dur după ce Pepe a aflat că ar fi fost „tradus” de Raluca. Solistul a depus, de altfel, în instanţă, un document în care explică modul în care Raluca Pastramă i-a recunoscut întâlnirea cu alt bărbat. Ea a confirmat că a fost la munte cu acea persoană, dar că ar fi fost vorba doar despre un flirt nevinovat. Acum, la finalul căsniciei, Pepe și Raluca vor avea de împărțit la partaj o avere evaluată la aproximativ 1,5 milioane de euro, cu imobile și mașini de lux. Aflat la a doua căsnicie ratată, artistul încearcă acum să-și găsească alinarea în muzică. A revenit la stilul latino care l-a consacrat și a lansat recent piesa ”M-am jurat”, filmată chiar în casa în care s-a iubit cu Raluca și unde acum locuiește singur-cuc. Pepe a decis să povestească despre problemele financiare, dar și despre viața de burlac, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru impact.ro.

Connect-R, super-gest pentru Pepe

Pepe, ai revenit în forță cu o piesă latino, ”M-am jurat”, stil care te-a consacrat. Care e povestea melodiei de dragoste?

Connect-R este cel care a compus piesa şi tot el a scris şi versurile şi mi-a trimis forma iniţială, doar cu pianul, fiind absolut convins că dacă nu o cânt eu, piesa aceasta nu va fi ceea ce este în acest moment. Mie mi-a plăcut din prima şi am mers mai departe. Omar Secada a primit întreg proiectul si el a decis că cel mai bine este să mergem pe aceasta linie “clasică”, dar în acelaşi timp modernă a lucrurilor, și să nu complicăm inutil orchestraţia cu cine ştie ce fuziuni moderne de stiluri. Şi uite că parcă m-am întors în timp deşi din foarte multe puncte de vedere suntem în 2020, la zi, mai clar ca niciodată.

Pepe: ”Connect-R este ca un frate pentru mine”

Ce reprezintă pentru tine Connect-R, compozitorul piesei? Aveți o colaborare de succes..

Connect-R este ca un frate pentru mine. Dincolo de toate celelalte legături pe care le avem. Noi ne înţelegem bine oricum şi mai ales muzical. Ideea a fost a lui, piesa îi aparţine în totalitate, dar, cum spuneam mai sus, și Omar are partea lui mare de vină la “M-am jurat”. Ar cam trebui să nu ne oprim din producţiile în aceasta formulă fiindcă mi se pare că alături de Relu şi de Omar parcă lucrurile au funcţionat mai bine ca niciodată.

A filmat videoclipul ”M-am jurat” în vila în care s-a iubit cu Raluca Pastramă

Ai decis să filmezi chiar la tine acasă, un spațiu intim, de altfel. Are piesa legatură cu viața ta? De ce ai ales chiar casa ta?

Apropo de oameni cu care mă înţeleg excelent în industria asta, Dan Petcan este unul dintre aceştia. Este un prieten cu care nu trebuie să comunic foarte multe si multe astfel încât să se înţeleagă din prima ce trebuie și să funcţioneze lucrurile extraordinar. El a ales casa mea ca platou de filmare şi bănuiesc că a făcut-o pentru confortul meu. Unde mai pui că era şi pregătită pentru Sărbători, deci era cadrul perfect. Iar în rest, mai mult decât facem pe la bar online sau concert online nu ai cum să strici pe acolo. Şi la filmări a fost şi o altă stare, mult mai cuminte. Distracţiile acolo sunt joi, duminică, eventual miercuri. Noi am filmat vineri.

Cum arată o zi din viața lui Pepe?

Agitată, cumva la fel ca înainte, dar altfel. Sunt foarte multe lucruri de rezolvat, sunt foarte multe lucruri de făcut. De oprit din cântat nu m-am oprit. O fac în online, miercurea cu cei mici din generația următoare, duminica alături de prieteni şi de colegi artişti. Joia este despre distracţie, despre bună dispoziţie, despre ieşit afară numai că online, separate, dar totuşi împreună, LIVE. Şi în rest multă muncă pe partea administrativă a tuturor proiectelor.

Pepe se întreține fizic cu mult sport

Cum îți menții tonusul muscular, ca latino lover trebuie să fii mereu în formă. Faci sport?

Bineînţeles că da. Păi, se poate altfel? Cred că am trei săptămâni de când nu am mai văzut sala și ar cam trebui. Dar nu am stat degeaba. Înainte de aceste trei săptămâni au fost alte trei în care nu am lipsit nici măcar o zi, ba chiar au fost şi câte două antrenamente pe zi. Încerc să păstrez totuşi un program, dar a fost o perioadă un pic mai agitată, în ultima lună, cu multă muncă, multe proiecte, dar îmi revin eu şi mă voi duce zilnic. Din când în când, mai fac şi acasă, dar parcă este mai multă disciplină când o faci la sală.

Pandemia a pus la încercare artiștii. Au lipsit concertele. Mai mulți soliști au semnat o scrisoare prin care cer ajutor financiar de la stat. Ești de acord cu acest demers?

Cu siguranţă, a fost un an mai rău din punct de vedere al concertelor și, bineînţeles, că şi al veniturilor din această parte a lucrurilor. Am văzut şi primit toate propunerile, petiţiile si scrisorile deschise posibile. Pe cele mai multe le-am si semnat, în primul rând din solidaritate. Care solidaritate ar cam trebui extinsă şi în spatele lucrurilor sau şi mai bine spus începută de acolo. La toţi oamenii de la scene de la organizare, sunet, lumini etc , fără de care noi, ca artişti, am fi fost degeaba. Nu ştiu! Oricum nu cred că s-a rezolvat sau se va rezolva ceva în acest sens.

Cum face Pepe bani în pandemie

Din ce reușești să faci bani pe pandemie? Ai apelat la economii, ca toți artiștii? Câți bani îți aduc drepturile de autor?

Ne-a afectat pe toţi rău, dar încercăm să mergem, cum putem, mai departe. Dacă se poate. Industria de entertainment este oricum ultima pe listă în orice scenariu de criză sau revenire din pandemie, deci nu cred că trebuie să se aştepte cineva la ceva. Nu ştiu o soluţie căci, dacă o ştiam, era de mult timp pusă în practică. Ceea ce am făcut eu a fost să încerc să ţin publicul aproape şi să continuăm să facem lucruri împreună. Sună mult spus reinventat, dar de oprit din cântat sau din bucurat oamenii chiar nu ar trebui să ne oprim. Şi banii trebuie să vină că, dacă munceşti, nu există ca la un moment dat munca să nu îţi fie răsplătită. Nu ştiu dacă drepturile de autor ar trebui să fie principala sursă de venit, fiindcă la mine nu a fost niciodată şi nici nu am văzut vreo schimbare în rău sau în bine în această perioadă.

În ce mod te-a afectat pandemia? Te temi de acest virus?

În primul rând financiar, fiindcă nu a existat o perioadă de descreştere, ci a fost pur şi simplu un blocaj. Direct şi irevocabil. Cum spuneam și mai sus, este foarte important să mergi sau să încerci să mergi mai departe. Cum s-o putea şi măcar întreg la minte. În rest, nu cred că teamă este cuvântul cel mai bun fiindcă este mult spus. Este o responsabilitate mai mare apărută pentru cei din jurul meu care nu exista la acest nivel înainte. Dar nimic mai mult.

Te gândești să lansezi și o piesă pentru cuplurile care s-au despărțit pe pandemie?

Am eu destul de multe piese despre iubiri interzise sau cupluri care s-au despărţit din motive serioase nu de sau pe pandemie. Şi nici nu cred că aş găsi un text bun sau un mesaj care să se refere şi la iubire / despărţire și pandemie în acelaşi timp.

”Ca în fiecare an, voi petrecere sărbătorile în familie. Niciodată nu am cântat de Crăciun”

Ce vei face de Sărbători?

Din punctul acesta de vedere rămân consecvent. Ca în fiecare an voi petrecere sărbătorile în familie. Niciodată nu am cântat de Crăciun, deci nu cred că tocmai anul acesta se va întâmpla ceva. Dar, de Revelion, lucrurile s-ar putea să stea altfel. Vedem, aşa că staţi cu ochii pe mine.