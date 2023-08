Diferența uriașă de vârstă dintre Dana Rogoz și soțul ei. „E firesc ca unii oameni să judece”

Cu toate că formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul de la noi din țară, au fost adesea vizați de controverse, unii criticând diferența uriașă de vârstă dintre Dana Rogoz și soțul ei. Câți ani îi despart, de fapt, pe cei doi.

Dana Rogoz a crescut în lumina reflectoarelor, publicul de la noi din țară a cunoscut-o când era doar o copilă, celebra Abramburica de la Abracadabra, emisiunea PRO TV dedicată celor mici.

Vedeta a stârnit însă un val de dezbateri și comentarii răutăciose, în momentul în care a dezvăluit că bărbatul care i-a cucerit inima era mult mai mare decât ea. Nu s-a lăsat niciodată descurată de criticile celor din jur.

„Nu m-am luptat niciodată cu prejudecățile celor din jur. E firesc ca unii oameni să judece, din exterior, și să își traducă această relație în funcție de experiența lor de viață. Dar noi am fost atât de siguri pe ce simțeam, încă de la început, încât comentariile negative nu aveau cum să ne atingă. Plus că veneau din partea unor oameni care, de fapt, nu ne cunoșteau deloc. Cei care ne erau apropiați au știut de la bun început că ceea ce am găsit noi e ceva rar”, a declarat actrița pentru revista VIVA!.