Dana Rogoz, scuipată și lovită pe stradă! Agresoarea s-a lăudat pe internet, iar răspunsul vedetei a venit imediat

Dana Rogoz a fost victima bullying-ului. Deși mereu discretă și în banca ei, se pare că actrița a fost agresată, iar ce a urmat, nu o să vă vină să credeți.

Dana Rogoz s-a remarcată în lumea mondenă tocmai prin decența și bunul simț de care a dat mereu dovadă, dar și prin talentul uriaș cu care a fost înzestrată. Avea doar 3 ani când a pășit în fața micilor ecrane, iar acum se numără printre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară. A devenit faimoasă sub numele de Abramburica.

Iubită de fanii săi, mereu aceștia i-au pregătit suprize care i-au adus zâmbetulpe buze vedetei, dar frumoasa actriță și-a amintit și de un eveniment mai puțin plăcut. Când avea nouă ani, Dana Rogoz a fost scuipată și pălmuită, în plină stradă, de o femeie.

Femeia care a umilit-o pe Dana Rogoz s-a lăudat cu această faptă pe rețelele de socializare, unde a povestit în detaliu ce i-a făcut vedetei.

”A înnebunit asta cu perfectul ei… doamne… mi-aduc aminte că în urmă cu ani, când venea la (nr. o televiziune)… am bătut-o pe stradă… pur și simplu vorbea îngâmfat… noi, de vârsta ei, eu și o prietenă, am intrat în vorbă cu ea. Sincer, o admiram, nah, erau alte vremuri. Ea înfumurată a zis ceva în sictir, era o proaspătă vedetă ea, cică. Apoi i-am tras un scuipat plus o palmă, rușine să te porți în sictir cu oamenii care te plac.”, a scris femeia care a agresat-o pe Dana, pe contul său de Instagram.