Dieta pe care o ține Mădălina Ghenea pentru a avea un trup de zeiță. La ce metode extreme apelează actrița

Este una dintre cele mai cunoscute și admirate vedete născute în România, deși este stabilită peste hotare. Mădălina Ghenea atrage întotdeauna privirile, indiferent de apariție. Arată pur și simplu divin. Însă nu doar Mama Natură a binecuvântat-o cu trăsături frumoase. Și ea face eforturi în acest sens.

Cum s-a făcut remarcată Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea, în vârstă de 35 de ani, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Și-a început cariera profesională activând ca model pentru branduri de modă celebre, precum Peroni, L’Oreal și Valentino. În anul 2010 a debutat în domeniul cinematografic, ca actriță în producția italiană I Soliti Idioti.

De atunci, Mădălina Ghenea a apărut pe micile ecrane în numeroase rânduri, în filme precum Dom Hemingway, Youth și The World is Yours. Și în prezent este foarte activă în domeniul cu pricina. Este una dintre cele mai admirate celebrități când vine vorba despre frumusețea fizică și talentul actoricesc.

Popularitatea nu a obținut-o, însă, doar datorită acestor două aspecte. Numele său este foarte cunoscut și în cercurile sportive, vedeta având mai multe relații cu vedete din sport. Dintre foștii săi parteneri îi amintim pe Niccolo Zaniolo și Marco Borriello.

Unele voci susțin că a avut, la un moment dat, interacțiuni și cu Cristiano Ronaldo. Pe lista urmașilor lui Adam pe care tânăra i-a impresionat se află și celebrul Leonardo DiCaprio.

Ce dietă urmează pentru un fizic de invidiat

Trebuie subliniat, totuși, faptul că Mădălina Ghenea a atras mereu privirile datorită siluetei sale de invidiat. Orice pune pe ea, arată dumnezeiesc. Actrița are mare grijă de trupul său. Este atentă și la ce consumă zilnic, dar și la activitatea fizică pe care o desfășoară.

De altfel, jurnaliștii care lucrează în presa străină au notat despre Mădălina Ghenea că urmează o dietă extremă pentru a se bucura de un trup de zeiță. Asta, pe lângă grija la alimentație și exercițiile fizice.

”Un fizic asemenea celui pe care îl are Mădălina Ghenea nu se datorează doar ‘Mamei Natură’. Modelului îi place să facă mult sport, atât în sală, cât și în aer liber. Nu e greu să o vezi pe stradă plimbându-se în haine sport, cu căști, în timpul plimbărilor sale. În sala de fitness, pe de altă parte, se antrenează atât cu greutăți, cât și cu greutatea corpului, pentru a-și tonifia picioarele. De ceva vreme a descoperit și boxul, un sport pe care îl iubește pentru că îi permite să își lucreze întreg corpul. Este obositor, dar este și distractiv. Actrița este foarte atentă la nutriție și are grijă să mănânce alimente sănătoase și naturale. Are grijă să bea multă apă pe parcursul zilei, care o ajută să rămână hidratată și să aibă un ten și un păr sănătos.

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au precizat că, ocazional, Mădălina Ghenea face fasting intermitent. Nu apelează la această metodă doar pentru a pierde din greutate, ci și pentru a-și detoxifia organismul.

În altă ordine de idei, nu este pentru nimeni o noutate că vedeta acordă foarte multă importanță trupului său. Are mare grijă de părul, dar și de tenul ei. Are pielea pur și simplu perfectă, având mereu grijă să se hidrateze și, în plus, să folosească diverse creme de față și de corp, potrivit sursei citate.