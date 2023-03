Calvarul prin care a trecut Mădălina Ghenea timp de 6 ani. Abia acum a avut puterea să vorbească

Este considerată una dintre cele mai frumoase românce din lume, având o carieră fulminantă în Italia, patria care a adoptat-o de ani buni. Puțini sunt cei care știu, însă, drama din spatele zâmbetului său perfect. Prin ce chinuri a trecut Mădălina Ghenea timp de șase ani.

Mădălina Ghenea este una dintre cele mai frumoase și apreciate actrițe românce din lume. Stabilită de ani buni în Italia, acolo unde cariera ei a cunoscut o ascensiune impresionantă, superba olteancă se bucură de o viață fără lipsuri, fiind apreciată și respectată de milioane de fani din întreaga lume.

A jucat în numeroase filme și a apărut, de-a lungul anilor, la brațul unora dintre cei mai râvniți bărbați ai Planetei, având o viață strălucitoare, ce pare a fi perfectă.

Deși este fericită alături de fiica ei, Charlotte, fructul iubirii dintre ea și fostul său partener, Matei Stratan, trecutul Mădălinei Ghenea ascunde o adevărată dramă.

Puțini sunt cei care știu că actrița de origini române a trăit clipe îngrozitoare, timp de șase ani, din cauza faptului că s-a confruntat cu tot soiul de amenințări și hărțuiri din partea unor persoane fanatice.

Invitată recent la emisiunea „Verissimo” de la Canale 5, din Italia, Mădălina Ghenea a mărturisit coșmarul pe care l-a trăit, despre care nu a vorbit înainte.

„Din păcate, în ultimii șase ani am fost victima hărțuirii: profilurile mele sociale au fost sparte de mai multe ori. Am fost foarte speriată, chiar dacă, din fericire, nu am întâlnit niciodată fizic această persoană.

Trebuie să mulțumesc Parchetului din Milano, deoarece au reușit să identifice hărțuitorul. La început am acceptat, nu am făcut nimic.

Am crezut că este un efect secundar al meseriei mele, al popularității, dar nu trebuie să accepți niciodată cuvinte atât de grave, de dure. Nimeni nu merită un asemenea lucru.”, a menționat superba actriță.