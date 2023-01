Dieta pe care o are Vica Blochina la 47 de ani. Ce consumă concurenta de la Survivor România

Vica Blochina, acum la 47 de ani, a acceptat provocarea de a participa la reality-show-ul „Survivor România”, iar fanii au putut să vadă o altă fața a fostei balerine. Deși vârsta își spune cuvântul, fosta balerină încă-și menține o siluetă de invidiat, iar secretul stă în dieta pe care o are Vica Blochina la 47 de ani.

Puțini sunt, poate, cei care au auzit de dieta ketogenică, alții o practică, și se pare că le merge extrem de bine. La baza acestei diete stă cetoza, care este o stare metabolică ce apare atunci când corpul tău arde grăsimile pentru energie în loc de glucoză.

Dieta ketogenică are multe beneficii posibile, inclusiv o potențială pierdere în greutate, creșterea energiei și tratarea bolilor cronice. Cu toate acestea, dieta poate produce efecte secundare, inclusiv respirație „keto” și constipație.

În esență, dieta ketogenică, spun specialiștii, schimbă modul în care corpul tău folosește alimentele. În mod obișnuit, carbohidrații din alimentația furnizează cea mai mare parte a combustibilului de care are nevoie organismul, iar dieta keto reduce numărul de carbohidrați pe care îi consumăm și ne învață corpul să ardă în schimb grăsimile pentru combustibil.

Dieta ketogenică este bogată în grăsimi, moderată în proteine și săracă în carbohidrați și, în varianta standard, constă în 70% până la 80% grăsimi, 10% până la 20% proteine și 5% până la 10% carbohidrați.

Multe alimente bogate în nutrienți conțin cantități mari de carbohidrați. Printre acestea se numără cerealele integrale, fructele și legumele. Carbohidrații din toate sursele sunt restricționați în dieta ketogenică.

Așadar, va trebui să eliminați toată pâinea, cerealele și alte cereale și să faceți reduceri serioase ale consumului de fructe și legume. Tipurile de alimente care furnizează grăsimi pentru dieta keto includ:

Deși nu s-ar spune că ar avea nevoie de orice fel de dietă, Vica Blochina, la cei 47 de ani ai săi, a apelat la acest tip de dietă care, conform vedetei, îi face extrem de mult bine, mai ales acum, când avea nevoie de extrem de multă energie, fiind concurentă în cel mai provocator reality-show, „Survivor România” 2023, difuzat de PRO TV.

Înainte de a se rezuma la dieta ketogenică, Vica Blochina recunoaște că a încercat diferite alte forme de a slăbi și de a-și menține silueta de astăzi, dar niciuna nu a fost cea care să-i satisfacă toate nevoile:

„Am trecut prin foarte multe diete, din acelea în timpul cărora trebuia să mănânci multe mese pe zi, și nu aveam niciun fel de rezultat, mai mult decât atât, mă îngrășam. Și atunci am făcut analize. Am găsit un doctor în State care mi-a verificat nivelul de insulină și am descoperit că este rezistent la insulină corpul meu.

Mi-a făcut un regim care am văzut că acum este la modă în toată lumea. Mi-a făcut un regim ketogenic, cu intermitent fasting (post intermitent). Adică am vreo 20 de ore între mese. Prima mea masă este la ora 13:00 și ultima la ora 18:00.

(…) Eu tot beau alcool. Dar dacă elimini zahărul și tot ce înseamnă carbohidrați, nu mai ai pofte de niciun fel. Nu ciugulești deloc. În momentul în care ai pus jumătate de alună în gură sau un cruton, ceva cât de mic, insulina se duce în sus, iar în momentul ăla corpul nu te lasă să slăbești”, a declarat Vica Blochina pentru Star News.