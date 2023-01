Nominalizare surprinzătoare la Survivor România 2023. Cine sunt concurenții în pericol de eliminare

Victorie pentru echipa Faimoșilor în cadrul ediției de marți, 24 ianuarie, de la Survivor România 2023. Tribul roșu a câștigat jocul pentru imunitate, trimițându-i pe Războinici să se nominalizeze între ei. Cine sunt cei trei concurenți în pericol de eliminare.

Războinicii au pierdut al treilea joc pentru imunitate și șansa de a avea parte de un consiliu liniștit la Survivor România 2023. Faimoșii i-au învins pe cei din tribul albastru cu scorul de 10 la 6, motiv pentru care Războinicii au fost nevoiți să se lupte pentru colanul de imunitate.

Alin Chirilă și Alexandra Porkolab au reușit să câștige imunitatea individuală, în timp ce restul concurenților au intrat la votul colectiv.

Andrei Krișan și-a uimit coechipierii atunci când a mărturisit, în consiliul de nominalizare, că motivul principal pentru care Războinicii ar fi pierdut ultimele trei jocuri consecutive ar fi lipsa de motivație din partea colegilor săi.

În ceea ce privește nominalizarea colectivă a grupului, Războinicii l-au votat pe Andrei Neagu, propunându-l spre eliminare, din considerente sportive.

Sunt asumat pentru tot ce am făcut și voi face. E greu, dar am încredere. Învăț din greșeli. E un joc, asta este. Trebuie să le arăt tuturor că merit să fiu aici.”, a declarat Andrei Neagu la Survivor.

Răzvan Danciu este votat pentru a doua oară, pentru a fi eliminat.

„Primesc destul de bine nominalizarea. Țin minte prima zi în care am venit, am venit să trăiesc cât mai multe etape. Am trăit și înfrângeri, am fost și în exil.

E o mare realizare că am ajuns aici și nu am de ce să mă oftic, pentru că știu că nominalizarea lui e pe bune, e motivată. Mă las pe mâna publicului, că este suveran.”, a declarat Răzvan Danciu la PRO TV.