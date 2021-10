Diego Maradona, o moarte încă plină de controverse. Ce susține fostul avocat al marelui jucător

Diego Maradona, o moarte încă plină de controverse. Cel considerat de mulți drept cel mai mre jucător din istorie, s-a stins din viață la 25 noiembrie 2020. Chiar dacă suferea de multiple afecțiuni, decesul lui El Pibe D’oro, la doar 60 de ani, a șocat și, ulterior, a ridicat multe semne de întrebare. Deși cauza oficială a fost un infarct, ancheta în privința morții sale e departe de a fi terminată. Iar fostul avocat al lui Maradona e convins că vina aparține medicilor, dar și familiei starului.

Diego Maradona, o moarte încă plină de controverse. Anunțul decesului celui supranumit El Pibe D’oro, în 25 noiembrie 2020, a îndoliat suflarea fotbalistică planetară și nu numai. Simbol al geniului, al rebelului și vieții trăită la intensitate maximă, Maradona era idolul a miliarde de oameni. Chiar dacă a adus titlul mondial Argentinei, în 1986, ajutându-se inclusiv de „mâna lui Dumnezeu”, celebrul număr 10 a transformat chiar și „furtul” din partida cu Anglia într-un simbol al talentului.

Diego Maradona a murit răpus de propriile vicii. Cu câteva săptămâni înainte să moară, fusese supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui cheag de sânge de la creier. Apoi, a fost îngrijit într-o reședință privată. Nu atât de bine, se pare, din moment ce acuzațiile pentru decesul său vizează, deocamdată, mai ales echipa de medici care l-a avut în îngrijire. Printre aceștia se află Leopoldo Luque, neurochirurgul care se afla în fruntea echipei medicale, psihiatrul Augustina Cosachov, coordonatorul medical Nancy Forlini și psihologul Carlos Diaz.

Diego Maradona a primit, se pare, un tratament post-operator inadecvat, fapt ce a condus la moartea sa. De aceeași părere este și fostul avocat al marelui fotbalist, Matias Morla. Acesta a fost audiat de Parchetul din San Isidro, apoi a susținut o conferință de presă în care a arătat cu degetul spre medici, dar și spre familia lui Maradona.

Morla a mai susținut că tratamentul primit de Maradona ”a fost foarte rău, de aceea el a muri”. Matias Morla a relatat ultima vizită a clientului său, pe 16 noiembrie, cu nouă zile înainte de moarte.

Când am intrat în casă, el avea o voce stranie, robotică, foarte stinsă şi intermitentă. Am informat pe toată lumea în legătură cu starea de sănătate a lui Diego. Am realizat apoi că era din cauza cantităţii de apă reţinute în corp”, a mai declarat acesta.