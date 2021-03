Diana Ungureanu, ex-Master Chef, dezvăluiri despre tatăl copilului său. Cine e bărbatul, de fapt

Diana Ungurenu aduce dezvăluiri mult așteptate despre tatăl copilului său. Ce spune ex-Master Chef despre bărbatul alături de care și-a găsit liniștea? Aceasta se simte cea mai fericită femeie din lume.

Diana Ungureanu are 26 de ani și urmează să devină mămică. Aceasta s-a hotărât să povestească tot despre viața de familia pe careo formează. Fosta concurentă de la Master Chef a mărturisit că urmează să facă și pasul cel mare chiar luna viitoare.

Dacă pentru unii perioada pandemiei nu a fost deloc benefică, iată că pentru una din cele mai controversate personaje din proiectul culinar nu a fost deloc așa! Tânăra mărturisește că se bucură pe cât de mult poate de cele mai frumoase momente din viața sa, mai cu seamă după ce i s-a îndeplinit visul de a ajunge în semifinala show-ului de cooking de la Pro TV.

Fanii acesteia au crezut că a renunțat la televiziune, dar se pare că lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Bucătăreasa a declarat că: „nu, nu am renunțat la televiziune, chiar am fost nevoită să refuz câteva proiecte, dar pe viitor cu siguranța mă veți vedea pe micile ecrane.”

Doar familia și prietenii apropiați au știut de miracolul care a venit în viața sa, pentru că Diana a ținut totul secret până la cele șapte luni de sarcină în care se află. Întrebată dacă a ținut legătura cu vreun fost coleg de platou, viitoarea mămică a spus că încă discută cu Raluca Podea. Blodina chiar i-a mărturisit că abia așteaptă să se distreze împreună la botez.

„Da, sunt însărcinată în 7 luni, sunt foarte fericită. Pot spune că sunt foarte norocoasă nu am avut grețuri și nici rău nu mi-a fost. Mie îmi place foarte mult Matthias, dar mai am și alte nume pe listă. Am o relație de aproape 4 ani cu Cosmin Ercianu, inginer la mediu care este pasionat de vânătoare și mașini. Urmează să ne căsătorim, pe 10 aprilie. Facem cununia civilă. O să nasc în iunie și am ales să nasc în Austria, acolo unde am locuit mai bine de 12 ani. Perioada ce urmează mă voi ocupă de camera lui bebe, deja am început să cumpăr din ce voi avea nevoie. Da, o am pe soacra mea care mă va ajută, dar și pe iubitul meu care este nerăbdător să-l întâlnească pe bebe”

Diana Ungureanu, fostcă concurentă Master Chef (Sursa: click.ro)