Dezvăluiri șocante ale milionarului otrăvit de amanta Miss Europa: ”Deranjez pe cineva. A fost angajată să facă asta”

Adrian Petru Luca, afaceristul din Timișoara care susține că ar fi fost otrăvit cu mercur de fosta sa amantă, Miss Europa, pe nume Andreea Coman, a intrat azi în direct la emisiunea lui Cătălin Măruță și a făcut dezvăluiri șocante.

Adrian Petru Luca susține că a pierdut suma de 2 milioane de euro cu relația cu fosta amantă, o relație care a durat trei ani. El a spus că cei doi nu locuiau împreună, dat fiind faptul că era căsătorit, însă se întâlneau la hotel când el venea în București, dar au mers și în vacanțe împreună. Omul de afaceri din Timișoara susține că femeia ar fi apelat la vrăjitoare și l-ar fi otrăvit cu mercur. Mai mult, acesta susține că femeia ar fi fost angajată de cineva ca să îl seducă și că ar avea multe relații sus-puse la nivel de stat.

”Ea (n.red. fosta amantă) beneficiază de prezumția de nevinovăție. Eram împreună de trei ani, eu sunt căsătorit. Ea era amanta mea. Ne-am cunoscut la un eveniment în București. Nu mai știu cine a făcut primul pas. Nu a fost o poveste de dragoste. Ea a avut un job, nu este ceea ce credeam eu, ea este o mică Mata Hari și a avut un job. Se pare că sunt factori mai importanti pentru diverse structuri ale statului roman. Aparent sunt atât de important și am deranjat pe cineva. Nu am trăit împreună, ne vedeam la hotel când veneam în București. Anul trecut am fost în două vacanțe.

Sunt bani care fac obiectul litigiilor în instanță. Asa a fost specializata ea pe psihologie inversă și pe șantaj. Intoxicația cu mercur îți afectează funcția cognitivă și faci lucruri pe care nu credeai. Mercurul nu stă în sânge, se depozitează în creier, în organe. În sânge am avut de 10 ori peste limita normală, dar în organism poți să ai mult mai mult.

Sunt probe în dosarele penale, nu pot să dau multe detalii, domnișoara asta a avut mulți complici, printre care chiar și fostul meu șofer din București, mai erau și anumiți avocati, politiști, ea are o sferă de derbedei în jurul ei.

Un ordin de protecție scos la șantaj, am fost șantajat cu mulți bani, într-o tranzacție mare, când ai parte de negocieri nu pot să apari pe portalul instanțelor cu santaje. Am făcut plangere penală pentru santaj. Mi-a facut farmece de dragoste, elixirul iubirii. un amestec de mercur cu alte lucruri comercializare la vrăjitoare. Eu cred că am dovezi”.