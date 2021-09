Artistul care a topit 24 de kg în scurt timp. Cătălin Măruța a fost uluit să îll vadă așa:“Am slăbit din cauza unui șoc”

Un artist cunoscut de la noi a mărturisit că a slăbit peste 20 de kilograme. Care a fost motivul pentru care a făcut brusc această shimbare? Cătălin Măruță a fost uimit să-l vadă astfel.

Unul din cei mai iubiți interpreți de muzică populară de la noi a slăbit brusc. Mai exact, este vorba despre Petrică Mâțu Stoian, care a scăpat de peste 20 de kilograme din cauza unui șoc imens. Pierderea unei persoane dragi lui l-a făcut pe acesta să se destabilizeze în privința alimentației.

Cântărețului i-a pierit pofta de mâncare după ce a luat la cunoștință vestea tristă. Concret, soția impresarului său care îi este foarte bun prieten s-a stins din viață. Aceasta a fost una din persoanele care l-au ajutat enorm în carieră.

Cei doi soți au fost pentru Petrică prieteni, colegi de muncă și au devenit în timp o a doua familie. Cel din urmă nu a vrut să-i îngrijoreze mai mult pe fani, așa că la finele mărturiilor a spus că încearcă să treacă peste vestea tragică și să vină cu bucurie în fața lor la fiecare cântare.

Poate nu mulți știau, dar solistul s-a pensionat de curând. Cel din urmă a lucrat în trecut și în sirerurgie, iar acum se laudă cu o pensie frumușică după anii de activitate. De asemenea, el a garantat fanilor că nu s-a retras și nici nu o va face prea curând, așa că este liber la evenimente și petreceri.

„M-am pensionat, am o pensie frumoasă, dar continui să-mi duc activitatea mai departe. S-a scris că m-am retras pentru că mi-am făcut o căpșunărie, dar nu a fost așa. Eu continui să cânt! Am cotizat la stat 42 de ani, iar acum vreau să am și eu o pensie.

Este o pensie bună și sunt mulțumit. Am lucrat anterior în siderurgie, nu am fost mereu pe scenă. Am avut grupa I de risc și am ieșit bine. Sunt un pensionar fericit și încă talentat”

Petrică Mâțu Stoian (Sursa: ‘La Măruță’ – Pro TV)