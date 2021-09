Ce dovezi are milionarul otrăvit cu mercur de fosta amantă. Dezvăluirea neașteptată a bărbatului

Un milionar român și-a văzut moartea cu ochii, după ce fosta amantă l-a otrăvit cu mercur. Acum, afaceristul este hotărât să nu lase lucrurile așa, ci să spună tot adevărul despre cea care credea că-l iubește.

Adrian Petru Luca a fost la un pas de moarte, din cauza fostei sale amante, care a încercat să-l omoare cu mercur. Scopul tinerei a fost unul singur, și anume să rămână cu toate bunurile primite din partea lui, acuză bărbatul.

Afaceristul este hotărât să-și facă dreptate în instanță. Milionarul din Timișoara lansează acuzații grave la adresa fostei sale amante. Bărbatul dezvăluie că fosta lui iubire secretă l-a folosit pe post de sponsor necondiționat. În momentul în care a strâns o mică avere strânsă de pe urma darurilor de la Adrian petru Luca, tânăra a încercat să scape de acesta prin otrăvire cu mercur. Însă planul nu i-a ieșit fostei Miss, care este cercetată penal.

Fosta amantă a lui Adrian Petru Luca a pus în aplicare un plan malefic prin care să scape de iubitul bogătaș. Afaceristul a dezvăluit că, după doi ani de relație, lucrurile au luat o întorsătură dramatică. Se simțea din ce în ce mai rău, fără să aibă o explicație, ci doar o bănuială.

Fărăr să îi spună amantei sale de atunci, milionarul a efectuat un set de analize în Germania, pentru a vedea dacă bănuielile i se confirmă. Și așa a fost! Amanta lui îi dorea moartea. În corpul său medicii au descoperit mercur de vreo 10 ori peste limita normal admisă.

„Am avut o relaţie clasică între un bărbat şi o femeie, nimic special. Până anul trecut. Am început să mă simt foarte rău, nu ştiam ce am, credeam că mi-am pierdut minţile, că înnebunesc. Şi într-un final, după multe analize, am descoperit mercur de vreo zece ori peste limita normal admisă. Mercurul îţi afectează tot organismul şi te transformi într-o plantă. Ţi se blochează creierul, nu mai poţi gândi, nu mai auzi, nu mai poţi respira”, a precizat milionarul.

Întors în România, Luca i-a cerut explicații iubitei sale, care a negat totul. Mai mult, Andreea Coman a și dispărut din peisaj timp de două săptămâni, pe motiv că pleacă în vizită prin țară la mănăstiri. De fapt, tânăra se afla la Brașov, cu un alt iubit de-al său, acuză afaceristul din Timișoara.

Culmea, chiar și fosta amantă s-a intoxicat cu mercur în timp ce îi administra iubitului doze mici de mercur în cafea sau vin.

„Are simptomele. Sunt luni de zile în care nu poţi să te mişti din pat. Eşti o plantă, nu ai energie, nu ai energie să vorbeşti. Nu ai forţă mentală să gândeşti. Stai şi respiri aşa cum poţi. Am încercat în Viena, am încercat în Munchen, am încercat la Milano, din păcate, în Europa, tratamentul ăsta este superficial şi singurii care au un tratament care dă roade pentru povestea asta sunt americanii şi abia din primăvară, când am avut acces la sistemul de tratament şi medicamentele din SUA, am început să mă recuperez”, a dezvăluit Adrian Petru Luca.