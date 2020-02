Dezvăluiri în premieră despre Claudia de la Survivor. ”Clienții sunt mulțumiți!” Cu ce se ocupă în afara emisiunii

Claudia de la Survivor a ajuns în atenția fanilor emisiunii sportive mai ales după episoadele emoționante în care s-a aflat. Cei care urmăresc Survivor vor să știe din ce în ce mai multe amănunte despre viața ei, așa că o cunoscută de-a sa a vorbit despre viața Claudiei. Cu ce se ocupă tânăra în afara emisiunii? A fost o surpriză pentru ei.

Dezvăluiri uluitoare despre viața extrem de dură pe care o duce Claudia i-a lăsat în lacrimi pe cei mai mulți. Numeroși fani ai show-ului sportiv își doresc acum ca ea să fie câștigătoare, pentru a pune mâna pe bani pentru a-și schimba norocul. Războinica lucrează la o firmă de curățenie și este voluntar la o fundație. Amintim că recent s-a aflat că aceasta nu avut nici o copilărie fericită, crescând la un orfelinat. Războinica duce lupte grele atât în competiție, cât și în viață. Acum, tânăra s-a îndepărtat foarte tare de coechipieri din cauza unor neînțelegeri. În ciuda tuturor greutăților pe care le-a întâmpinat de-a lungul timpului, și-a păstrat speranța și credința.

”Am o problemă, dacă cineva se leagă cu mâncare, e scandal. Nu suport să îmi spune cineva să mănânc, să mă oblige lumea sa mananc. Îmi amintește de copilărie. Am fost bătută, lovită rău și trebuia să mint că nu sunt bătută . E o durere, de asta nu pot sa iert. Părinții mei m-au chinuit. Îmi amintesc că aveam 10 ani, m-au luat acasă de sărbători, deși nu-mi doream. M-au bătut până am rămas fără suflare, pentru că nu înțelegeau de ce iubesc orfelinatul și nu pe ei. M-au dus înapoi și am spus tuturor că am căzut și așa am căpătat semnele”

Claudia