Dezamăgire cruntă pentru Simona Halep. Ce i-au descoperit medicii la analize, în această dimineață

Dezamăgire cruntă pentru Simona Halep. Numărul 14 mondial s-a bucurat de revenirea în circuitul mondial după lunile de pauză luate din cauza accidentării suferite la gamba stângă. Una mai gravă decât părea inițial, care a forțat-o să rateze toate obiectivele majore ale anului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice. Logodnica lui Toni Iuruc s-a întors pe teren la turneul de la Montreal, dar a fost învinsă în primul meci de americana Danielle Collins.

Totuși, Simona Halep s-a declarat mulțumită de nivelul său de joc. Așa că a abordat cu optimism și turneul american de la Cincinnati. A reușit să obțină o primă victorie, după un joc intens, contra polonezei Magda Linette, după 3 seturi. Dar, în cel de-al doilea set, Halep a simțit o durere la coapsa dreaptă și a fost nevoită să solicite un time-out medical. După reluarea jocului, ea a evoluat cu un bandaj aplicat pe piciorul care-i făcea probleme, dar a reușit să ducă partida la bun sfârșit.

Simona Halep se declara optimistă după victoria cu Linette și aștepta partida din turul 2 contra americanei Jessica Pegula. Ea a spus că s-a confruntat doar cu o contractură, dar mărturisea că există în ea o teamă permanentă de accidentare.

Mă simt bine, nu am avut așa mari dureri după pauza aceea de ploaie, am făcut un pic de fizioterapie, m-am recuperat, dar a fost doar o contractură, nu a fost întindere sau ceva mai grav. Am știut că nu e ca la Roma, acum știu cum e să ai o accidentare mai gravă. Deci mă simt ok. Sper mâine să mă simt la fel de bine.

Teama este permanentă acum, pentru că a fost o accidentare destul de gravă la Roma, nu am mai trăit așa ceva și, să ți se rupă mușchiul, nu este o treabă ușoară. A durat ceva până am revenit și bineînțeles că sunt un pic temătoare. 3 luni fără meci jucat, faptul că nu am jucat meciuri oficiale, îmi e mai greu acum, dar, de la o zi la alta, parcă e mai bine”, a spus Simona Halep la Digi Sport.