Simona Halep, noi declarații despre covid-19 la 6 luni de la vaccin. Ce dezvăluire a făcut sportiva

Simona Halep, noi declarații despre covid-19 la 6 luni de la vaccin. Numărul 13 mondial a fost printre primele jucătoare care s-au vaccinat contra noului coronavirus. Halep a trecut prin boală în toamna trecută și nu a vrut să riște nimic. Ea se numără printre susținătorii vaccinării ca unică variantă pentru oprirea pandemiei, lucru pe care l-a încurajat și de la Cincinnati, unde joacă în turneul WTA 1000.

Simona Halep, noi declarații despre covid-19 la 6 luni de la vaccin. Jucătoarea din Constanța a fost printre primele sportive care au luat măruri medicale pentru a se proteja contra noului coronavirus. Cu atât mai mult cu cît Halep făcuse boala în luna octombrie 2020. Așa se face că în momentul apariției vaccinurilor anti-covid 19, logodnica lui Toni Iuruc s-a grăbit să și-l administreze. Acest lucru s-a petrecut în februarie, la Institutul Cantacuzino, la revenirea de la Australian Open.

Simona Halep îi îndemna pe toți să ia aceeași măsură de precauție. În plus, ea se declara mult mai în siguranță după vaccinare, lucru imposibil până la apariția acestora.

Au fost emoții, dar am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum. Am făcut vaccinul Pfizer. Consider că e spre binele tuturor acest vaccin și de aceea am hotărât să îl fac. Sper ca tot mai mulți oameni să se vaccineze. Trebuie să fac și rapelul, mă liniștește acest lucru, sunt mai în siguranță după acest vaccin. Dar o să fiu în continuare extrem de precaută. Dacă e singura cale să scăpăm de pandemie, e bine să faci vaccinul”, declara Simona Halep după administrarea primei tranșe.