Cine câștigă Chefi la Cuțite sezonul 13. Surpriză uriașă pentru fani

Așteptarea fanilor a luat sfârșit! S-a aflat cine câștigă Chefi la Cuțite sezonul 13. După un sezon cu o mulțime de provocări, un singur concurent cine pleacă acasă cu premiul cel mare de la Antena 1.

S-a aflat cine câștigă Chefi la Cuțite sezonul 13

Sezonul 13 al emisiunii „Chefi la Cuțite” de la Antena 1 a fost marcat de controverse. Demisia celor trei bucătari, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, și înlocuirea lor cu alți patru chefi au generat o dezbatere publică intensă!

În premieră pentru istoria show-ului culinar „Chefi la Cuțite”, patru bucătari s-au confruntat pentru un loc în finală. Însă, doar trei dintre ei au reușit să-și formeze echipele. Acum s-a aflat cine este marele câștigător al emisiunii de la Antena 1.

Potrivit Viperele Vesele, se știe deja numele marelui câștigător al sezonului 13 al emisiunii Chefi la Cuțite. În plus, pe contul lor de Instagram au fost anunțate și numele celor trei concurenți care vor ajunge în marea finală.

„În avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de instagram Viperele Vesele, vă anunțăm că Lăcrămioara Pintilie din echipa roz, echipa lui Chef Richard Abou Zaki, Mihai Dragomir din echipa galbena, echipa lui Chef Alexander Sautner și Lucica Susanu din echipa echipa verde, echipa lui Chef Orlando Zaharia, vor fi finaliștii sezonului 13 al emisiunii Chefi la Cuțite. Mihai Dragomir va fi câștigătorul sezonului 13 al emisiunii! Antena 1 ne iubește!”, au dezvăluit Viperele Vesele în mediul online.

Cine este Mihai Dragomir

Concurentul Mihai Dragomir are 24 de ani și este din Constanța. Între el și chef Ștefan Popescu s-a legat o relație specială, juratul fiindu-i profesor în urmă cu ceva timp.

„Am început să gătesc în vacanța de vară. După ce am terminat școala, am început să lucrez într-un Bistro unde făceam multă pizza, șnițel, mâncare confortabilă pentru toți, dar nu era ceea ce îmi doream eu.

Atunci am ales să plec, să mă mut la București. Mi-am găsit o școală, mi-am găsit un job în unul dintre cele mai bune restaurante la momentul respectiv pe piață. Este un restaurant de fine dining. Am plecat de jos, pe secțiunea de salate, apoi am trecut la carne. (…) Se auzea vorba prin Constanța că a venit un mare chef de la Londra: Alex Crăciun. Mi-am depus CV-ul, voiam neapărat să ajung acolo! Și în cele din urmă m-au contactat. Am lucrat alături de el 8 luni.

Au fost 8 luni ca la armată! Începeam la ora 8:00, terminam la 1:00. Lucram 5 zile pe săptămână, pauzele erau rare. Terasa avea 300 de locuri, iar preparatele erau foarte complexe. Simțeam că pot să lucrez oriunde ca bucătar, dar nu mă vedeam niciodată chef. Mi-a ieșit în cale un job, pe postul de chef, restaurantul ăsta mi-a oferit mie cam tot ce mi-am dorit de la mine. Merge surprinzător de bine pentru primul an.

Am fost și la câteva competiții internaționale. Am fost la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart cu echipa națională de juniori. Sunt foarte pasionat și am încercat să fac multe chestii într-un timp scurt”, a spus Mihai Dragomir.