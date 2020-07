Detectivul din CSI Miami, de nerecunoscut! Actorul i-a șocat total pe fani cu ultima apariție

Detectivul Horatio Caine din CSI Miami este de nerecunoscut. Actorul David Caruso are la activ mai multe mariaje și nenumărate iubiri pasagere. Cu câteva kilograme în plus și cu părul lung, acesta aduce astăzi vag cu imaginea sa din trecut.

David Caruso, detectivul din CSI Miami, de nerecunoscut. Ultima apariție i-a uimit pe fani

David Caruso a jucat în filme pentru televiziune, dar și în producții pentru marele ecran, iar averea sa este estimată la 40 de milioane de dolari. Actorul, în vârstă de 64 de ani acum, a crescut într-un loc numit Queens, Forest Hills, New York. Tatăl era Charles Caruso, corector la un ziar, iar mama, Joan, bibliotecară.

După șase ani de la terminarea facultății și o tentativă de a intra în afaceri, Caruso își face debutul în cinematografie. Apare în Fără avertizare (1980) şi Getting Wasted (1980), dar şi în Gentleman and An Officer (1982), China Girl (1987), Thief of Hearts (1984), First Blood (1982), Blue City (1986), and Twins (1988).

Rolul de detectiv i s-a potrivit mănușă. Actorul devine John Kelly în celebrul serial NYPD Blue (1993) și reușește să câștige admirația publicului. Celelalte filme în care joacă rolul de polițist în anii 1990 sunt Kiss of Death (1995) și Jade (1995). În pelicula Proof of Life (2000), îi dă replica lui Russel Crowe, iar în anul 2002 apare în filmul canadian Black Point.

N-a avut noroc în dragoste

Caruso a fost căsătorit cu Margaret Buckley din 4 mai 1996 până pe 17 ianuarie 2007. În anul 1984, acesta a ajuns la altar cu Rachel Ticotin, dar după trei ani s-au separat. Din acest mariaj, el are o fiică, Greta, care este studentă la Yale. Cea de-a treia nevastă este Cheri Maugans, cu care acesta s-a căsătorit la 30 martie 1979 până pe 21 februarie 1984. Din relația cu o fostă iubită, Liza Marquez, actorul are doi copii, Marquez Anthony și Paloma Raque.