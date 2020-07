Doliu la Hollywood! A murit unul dintre cei mai îndrăgiți actori americani

Un actor celebru de la Hollywood s-a stins din viață. Unul din cei mai apreciați și îndrăgiți actor de comedie a murit.

Una dintre legendele comediei americane a murit. Actorul și regizorul Carl Reiner a murit luni, 29 iulie, la vârsta de 98 de ani. Trupul acestuia a fost găsit fără suflare în locuința sa din Beverly Hills, California. Cauza decesului: cauza naturale, relatează Variety. Rob Reiner, fiul său, actor și cunoscut activist, a anunțat oficial decesul celui care i-a dat viață pe o rețea de socializare. Carl a reușit să câștige nouă premii Emy de-a lungul vieții, din care cinci au fost pentru „The Dick Van Dyke Show”.

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light. — Rob Reiner (@robreiner) June 30, 2020

Cele mai cunoscute și iubite filme ale sale, pe care le-a realizat în calitate de regizor sunt „Oh God”, cu George Burns, în 1977; „The Jerk”, cu Steve Martin în 1979; „All of Me”, cu Martin și Lily Tomlin, în 1984. De asemenea, el s-a remarcat în cele trei filme din Trilogia Ocean’s: „Ocean’s Eleven”, „Ocean’s Twelve” și „Ocean’s Thirteen”. Regretatul actor a rămas activ și după ce a împlinit 90 de ani, dar doar cu vocea, într-un documentar despre oamenii care rămân acorați în meseria lor și după o veritabilă vârstă – „If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast”

„Poate că tu eşti păcăliciul, dar eşti păcăliciul care ţine totul sub control”